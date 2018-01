Turisterne vælter ind over Thailands grænser Det sydøstasiatiske land kan fejre turismerekord. Det kan det især takke kineserne for.

Thailand tog i sidste år imod 35,4 millioner besøgende, knap tre millioner flere end i 2016 og dermed turistrekord.

De mange turister tiltrækkes af landets samlede kvaliteter, mener Pakkanan Winijchai, direktør for Thailands turistorganisation i Stockholm og for de nordiske og baltiske lande.

»Det er en kombination af Thailands smukke klima og natur, god mad, venlige mennesker, overkommelige priser, smukke strande og ro i sindet over at vide, at der er god lægehjælp, hvis det er nødvendigt. I Thailand kan man opleve en ægthed, der ikke er let at finde i ressorts, samt en fantastisk kultur«.

Produktchef hos Spies Carlos Cebrian er enig:

»Rejser du til sammenligning i Mexico, er alting større, både distancer og hoteller. Mange rejsende søger mindre steder, hvor de kan bo i en bungalow på stranden, og det kan de få i Thailand«.

Spies har udbudt rejser til Thailand hvert år siden 1999, og ud af de 20.000 rejsende, selskabet årligt sender til Asien, vælger mere end halvdelen (12.000) Thailand. I alt rejste 166.000 danskere til landet i 2016.

Fra masseturisme til kvalitet

Især kinesisk rejselyst driver turismetallet i vejret, og på fem år er antallet tredoblet. I 2016 besøgte 8,8 millioner kinesere det militærstyrede land – altså var mere end hver fjerde turist kineser.

Suvit Maesincee, der frem til årsskiftet var minister tilknyttet premierministerens kontor, sagde i sidste måned til nyhedsbureauet Bloomberg, at strategien indtil nu har været at få så mange turister til landet som muligt.

»Men jeg tror, at vi i en nær fremtid bliver nødt til at ændre den strategi fra volumen til kvalitet«.

Thailand i tal Antal internationale turister 2017: 35,4 mio. 2016: 32,6 mio. 2015: 29,9 mio. 2014: 24,8 mio. 2013: 26,5 mio. 2012: 22,3 mio. 2011: 19,2 mio. 2010: 15,9 mio. 166.000 danskere rejste til Thailand i 2016, det er 6.000 flere end året før. Turismen i Thailand bidrog direkte med 9,2 pct. af det totale bruttonationalproduktet i 2016. 6,1 pct. af alle job var beskæftiget i turistindustrien i 2016. Kilder: World Travel & Tourism Council , Verdensbanken & Tourism Authority of Thailand Vis mere

For selv om indtægterne fra turisterne luner landets økonomi og bidrager med 18 procent af bruttonationalproduktet, skaber jobs og hæver levestandarden for mange thailændere, slider turismen på landet. Bangkoks to lufthavne håndterer 40 procent flere passagerer, end de er bygget til.

Miljø og natur presses, og sidste år måtte de thailandske myndigheder i perioder lukke hele øer for at give dem ro til rehabilitering. Håndteringen af skrald og plastik er utilstrækkelig, og det skyller op på strandene.

Kan sagtens finde uturistede steder

Lars Bindholt er biolog, thailandsk gift og har boet og rejst i Thailand siden 1985. Problemet skyldes ifølge ham, at turistkroner vægtes højere end miljø- og naturbeskyttelse:

»Penge er en faktor, som kan overskygge loven. Se bare på prostitution, som er forbudt, men som foregår i stor stil, fordi der er så mange penge i det. Sådan er det også på andre områder, og myndighederne er ikke interesserede i at bremse turismen, for de skovler penge ind«.

Pakkanan Winijchai medgiver, at mange turister medfører udfordringer med skrald og slid på naturen. Kampagner som ’Upcyling the Oceans’, ’Save the Ocean’ og ’Save for Your Next Dive’ skal involvere dykkere og fiskere i at rydde op i havet og passe på rev og koraller. Ligeledes har myndighederne lukket nogle øer midlertidigt.

Selv om turismen fylder meget mere i landet i dag,kan Lars Bindholdt sagtens nævne steder på det thailandske landkort uden masseturisme. F.eks. den nordøstlige samt sydlige del af landet, der dog også har været præget af uroligheder. Selv på Phuket findes rolige områder, hvis blot man søger mod østkysten.

»Turister har det med at klumpe sig sammen. Men udenfor turistområderne, kan man sagtens finde steder, der ikke er overrendt«.