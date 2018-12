Hoteltjek: Bo samme sted som prins Charles og Camilla

Coco Ocean Resort & Spa er et flot hotel med en fremragende beliggenhed.

Da britiske prins Charles og hans livs kærlighed, hertuginden af Cornwall, Camilla, besøgte Gambia i begyndelsen af november, boede de på Coco Ocean Resort & Spa i Serrekunda lige uden for Gambias hovedstad, Banjul.

Samme sted holdt det kongelige par også deres reception for Gambias elite med præsident Adama Barrow i spidsen og det diplomatiske korps. Parret boede i en af hotellets præsidentvillaer til 2.090 euro (15.595 kroner).

Det var nu næppe derfor, at vi ikke fik mulighed for at gå på den røde løber og deltage i receptionen. Politiken kom først til hotellet en uges tid efter Charles og Camilla.

Beliggenhed: Coco Ocean Resort & Spa ligger smukt ud til Atlanterhavet omgivet af palmer og blomstrende hortensiaer.

Foto: Poul Husted Det er en skøn fornemmelse at spise morgenmad ved svømmebassinet, inden varmen for alvor bliver trykkende.

Hotellet er bygget i maurisk stil kombineret med vestafrikanske elementer, og bløde pastelfarver kombineret med hvidt leder tankerne hen på en svunden kolonitid. Coco Oceans bygninger og haver flyder langsomt ned mod den hvide sandstrand, som er den største attraktion for turisterne.

Indretning: Cony-suite 21 er en såkaldt juniorsuite, som er den billigste og mindste form for værelse på Coco Ocean, men det betyder ikke, at suiten er lille eller af dårlig kvalitet.

Suiten har entré med masser af skabsplads, stor sofakrog og soveafdeling. Badeværelset har en bruseniche med plads til et helt fodboldhold. Fra balkonen kan man med lidt god vilje se Atlanterhavet.

Foto: Poul Husted Nummer 21 er en stor og rummelig juniorsuite med udsigt til Atlanterhavet fra balkonen.

Det tropiske klima er hårdt ved bygninger, og det ses især på badeværelset, som er en smule nedslidt og trænger til en omgang maling.

Faciliteter: Hotellet har tre restauranter. Safran, som kombinerer det afrikanske køkken med marokkansk og europæisk mad, og måske lidt overraskende en thairestaurant.

Hotellet har flere svømmebassiner, som ikke alle har adgang til, men der er en bar med servering af morgenmad ved den pøl, som juniorsuiterne har adgang til. Jeg bestilte en portion havregrød og spurgte tjeneren, om der så også var plads til vafler. Hertil svarede tjeneren: »Spis nu først din havregrød«, hvilket var meget fornuftigt, for der var ikke plads til mere.

Foto: Poul Husted Der er ikke langt ned til Atlanterhavet, uanset hvor man bor på Coco Ocean.

Nede på stranden er der en strandbar, som også serverer mad. Her accepterer hotellet, at man møder op i badetøj og sandaler.

Sandstranden er flot og ren, og selv om man ikke er strandløve, kan man godt tilbringe flere timer dernede. Vandet er varmt, men pas på. Bølgerne er voldsomme og understrømmen stærk.

Konklusion: Coco Ocean Resort & Spa er et flot hotel med en fremragende beliggenhed.

En juniorsuite koster 205 euro (1.530 kroner), og det er en helt fair pris.