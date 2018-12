En weekend i: Franske Nantes er på få år forvandlet fra rå havneby til gastronomisk og kulturelt hotspot En stålelefant går rundt i gaderne, slaveejeres palæer pynter i floden, og der er michelinpriste søpindsvin og kammuslinger på tallerkenen. Frankrigs sjettestørste by er fuld af overraskelser.

Den tidligere noget underdrejede vestfranske by Nantes har undergået en enestående forvandling på få år.

Byen ved Loire-floden kunne i længden ikke klare sig i konkurrencen med Saint-Nazaire, Frankrigs største havn på atlanterhavskysten, men med et fremsynet bystyre og ikke mindst kulturentreprenøren Jean Blaise i spidsen har Nantes i stedet gjort kultur og kunst til et omdrejningspunkt.

Den forhenværende havnebys fabrikker, værfter og hangarer på øen Île de Nantes i Loire-floden lokker nu med spændende kunst, restauranter og musik.

Denne pionerånd genfindes i byens gastronomiske miljø, som trækker veksler på Atlanterhavets righoldige forrådskammer af skaldyr og fisk og et frodigt opland med vinmarker, græsgange og gartnerier, iblandet en dristig søgen mod nye smagsblandinger. Efter årtiers udskamning er den lokale vin muscadet kommet til ære og værdighed som andet end ingrediens til sauce og aperitif.

Den dystre koloniale historie med slavetogter til Afrika, der finansierede byens flotte palæer, var længe fortrængt. Men den er i dag skubbet frem i lyset med et sensationelt mindesmærke ved bredden af Loire-floden og en udstilling på byens gamle slot, Château des ducs de Bretagne.

Det var ikke mindst den populære tidligere borgmester Jean-Marc Ayrault, der senere blev premierminister, som trods lokal modstand skubbede på for at få byen til at forlige sig med sin historie.

Centrum blev sønderbombet under Anden Verdenskrig, hvorfor Nantes ikke som andre franske byer kan præsentere en større sammenhængende ældre bygningsmasse i sit centrum.

Men der er skam også en middelalderbydel, og man bydes bestandig på overraskelser, såvel arkitektonisk som kulinarisk og kunstnerisk.

Byens største aktiv er måske de 300.000 indbyggere, som gerne giver sig god tid til en hyggelig snak med bl.a. de mere end 600.000 turister, der årligt besøger byen.

Fredag

1Klokken 17: Flyt ind hos anklageren

Byens monumentale justitspalæ er på morsom kitschet vis omdannet til Radisson-hotel. Der er imiterede græske søjler og svimlende højt til loftet i receptionen.

Glæd dig til morgenmaden, som indtages i den gamle retssal flankeret af søjler og udsmykket med dekorationer med retfærdighedens små engle.

Hôtel Radisson Blu, Place Aristide Briand 6

2Klokken 17.30: På det gamle brasserie

Den bedste måde at starte sit besøg i Nantes på er at drikke en kop chokolade – eller et glas muscadet – på La Cigale, Nantes’ opsigtsvækkende gamle brasserie fra 1800-tallet. Det ligger på Place Graslin med de 1700-tals facader, springvand og byteater.

Foto: Niels Boel Det hæderkronede brasserie, der åbnede 1. april 1895, er et festfyrværkeri af skulpturer, mosaikker og forgyldte spejle.

Her har generationer af teatergængere og andre bedsteborgere frem til sene nattetimer nydt hummeranretninger og champagne, men også klassiske brasserieanretninger.

Der er overdådigt farvede mosaikker i de aflange lokaler og et festfyrværkeri af forgyldte spejle og skulpturer.

La Cigale, Place Graslin 4

3Klokken 18.30: Udforskning på de fine strøg

Rue Crébillon er byens gamle strøg i en grad, så lokale taler om ’at crébillionere’, når de skal shoppe. I dag er det de store modehuse med design, sko, tøj og tasker, som lokker i rue Crébillon og de omkringliggende gader.

Foto: Niels Boel Handelspassagen Passage Pommeraye stammer fra 1846.

Imponerende er den overdækkede trappepassage Passage Pommeraye fra 1800-tallet. Her er søjlegange og neoklassicistiske dekorationer med mytologiske skikkelser.

Passage Pommeraye

4Klokken 20: Mysteriernes køkken

Den lille bistro Les chants d’Avril overrasker med sin ’mysteriummenu’. Den baserer sig på sæsonens varer med overraskende smagssammensætninger som f.eks. fisken mulle med mousse af gåselever.

Foto: Niels Boel Både stemning og pris på Les chants d'Avril er afslappet, men det er niveauet af gourmet ikke.

Både stemning og pris på Les chants d'Avril er afslappet, men det er niveauet af gourmet ikke. Foto: Niels Boel

Restauranten kalder sig ’bistromet’: gourmetmad til bistropriser i afslappede omgivelser.

For at finde tilbage til hotellet skal du blot bruge byens højeste tårn, Tour de Bretagne, der ligger ved hotellet som pejlemærke.

Les chants d’Avril, rue Laennec 2

Lørdag

5Klokken 9: I de lokale torvehaller

Markedet Marché de Talensac ligger lige nord for Bretagne-tårnet. Det er elegant og har de bedste råvarer, skaldyr og fisk fra Atlanterhavet samt lokale grøntsager. Her finder man nogle af byens bedste producenter og handlende. Og du kan få smagsprøver af lokale delikatesser som muscadet, andouillette (pølse af svineindvolde) og egnens oste (curé og tomme), galette (pandekage) eller le gâteau nantais, Nantes-kagen, som indeholder mandler og rom.

Marché de Talensac, rue Talensac

6Klokken 10: Hertugernes slot

Bystyret har tegnet en grøn linje på fortovet, som man kan følge fra torvehallerne og til byens gamle slot, Château des ducs de Bretagne, som har navn efter de bretonske hertuger. Administrativt tilhører Nantes ikke længere Bretagne, men gadenavnene i middelalderkvarteret tæt på slottet er på både fransk og bretonsk.

Foto: Patrick Messina Bretagnes hertugers slot er en monumental borg med tykke mure, mens palæerne i den indre gård er anderledes elegante.

Bretagnes hertugers slot er en monumental borg med tykke mure, mens palæerne i den indre gård er anderledes elegante. Foto: Patrick Messina

Der er en voldsom kontrast mellem slottets monumentale borgydre og de mere elegante palæer i den indre gård.

På de øvre etager finder du museets trækplaster, en dokumentation af, hvordan byen blev beriget af udplyndring af Afrika. Selv efter slaveriets ophævelse fortsatte Nantes i 20 år med at lukrere på slavehandel.

Château des ducs de Bretagne, Place Marc Elder 4

7Klokken 11: Slaveejernes paladser

Boligblokken Île Feydeaux, som indtil et kæmpe anlægsarbejde var en ø i Loire-floden, er prægtige palæer, som blev opført for penge fra slavehandlen.

L'île Feydeaux, den tidligere ø i Loire, med de gamle palæer, som er opført med penge fra slavehandel.

Det samme gælder Loires kaj, Quai de la Fosse, lidt længere fremme. Skibe fra Nantes har stået for fragten af 450.000 afrikanere fra Afrika til Amerika, specielt Haiti, hvor de blev solgt som slaver. Her er sikkert ikke medregnet dem, som omkom under overfarten, ca. to tredjedele.

Foto: Franck Tomps Nantes' borgerskab lukrerede på slavehandel i 17- og 1800-tallet, og i dag har byen som den første franske by anlagt et stort mindesmærke for slaveriets ophør.

Nantes' borgerskab lukrerede på slavehandel i 17- og 1800-tallet, og i dag har byen som den første franske by anlagt et stort mindesmærke for slaveriets ophør. Foto: Franck Tomps

På kajen ligger et sensationelt mindesmærke, der hylder ophævelsen af slaveriet, Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage.

Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, Quai de la Fosse

8Klokken 12: På slentretur på Île de Nantes

Gå over Anne de Bretagne-broen til øen Île de Nantes i Loire-floden. Tidligere husede øen fabrikker og hangarer, men den har gennemgået en forvandling til forlystelsessted og hjemsted for kunstneriske uddannelser.

Slentr ud til to enorme kraner, en gul og en grå, på øens vestlige side. De er begge fredede som vidnesbyrd om Nantes’ storhedstid som havneby frem til værfternes lukning i 1987.

Île de Nantes, vestlige spids