Weekend i: Byen, hvor kampen om en bro kostede tusinder af mennesker livet

Arnhem er ved at forberede sig på to store mærkedage – i 2019 75-året for Slaget ved Arnhem og i 2020 75-året for befrielsen i 2020. I dag er byen en populær shoppeby med et væld af specialbutikker, og rundt om byen ligger mange seværdigheder.

FOR ABONNENTER

Arnhem har en særlig plads i Hollands historie, ja, såmænd også i verdenshistorien. Det var her, de allierede tropper under Anden Verdenskrig troede, at de skulle få et gennembrud mod tyskerne ved at indtage de to broer over Rhinen ved Nijmegen og Arnhem. Men det skulle vise sig at være en bro for meget, ’A Bridge Too Far’, som storfilmen fra 1974 med en parade af stjerneskuespillere hedder.