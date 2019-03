På toppen af Jordens søjler, hvor munke og nonner i over 800 år har levet i selvvalgt isolation

Når man til fods nærmer sig de højt beliggende klostre, kan man ikke lade være med at fundere over, hvad et lille jordskælv eller en rask orkan kan betyde for de udsatte bygninger.

En munk på klostret Várlaam, som vi siden falder i snak med, bekræfter, at turene op til og ned fra klostrene i fortiden kostede en del munke og nonner livet. Helt frem til 1920’erne var den eneste adgang til klostrene nemlig ad små vakkelvorne stiger. De sidste par hundrede meter op til klostrene skulle endda tilbagelægges i flettede kurve, der blev trukket op af stærke munkehænder.

Foto: Frank Sebastian Hansen Frem til 1920'erne kunne man kun komme til Várlaam-klostret ad små vakkelvorne stiger.

Frem til 1920'erne kunne man kun komme til Várlaam-klostret ad små vakkelvorne stiger. Foto: Frank Sebastian Hansen

Stående foran den svimlende panoramaudsigt, tør vi slet ikke tænke på, hvad en pludselig kastevind eller et mørnet reb dengang kunne betyde ...

Siden blev der bygget små hængebroer og interimistiske svævebaner, men også her blev rebene efterhånden slidt ned. På gæsternes bekymrende spørgsmål, hvor længe rebene mon kunne holde, var svaret fra munkene altid det samme: »Det ved kun Gud!«.

I dag er det eneste, man som besøgende risikerer, at få sved på panden og åndenød af alle de trappetrin, der skal forceres.

Også munkene og nonnerne har fået det nemmere. Flere gange ugentligt får de nemlig forsyninger bragt op med lastbiler fra de to nærliggende byer Kastráki og Kalambáka, ligesom brødflove og tørstige turister kan købe snacks, kaffe og is fra små mobile boder foran klostrene.

Som besøgende kan man i dag køre op til de enkelte klostre ad en slangeformet bjergvej i bil, men mange turister vælger at overnatte i landsbyen Kastráki eller den større provinsby Kalambáka. Fra disse to byer kan man nemlig vandre op til og besøge de seks klostre, hvilket dog sagtens kan tage et par dage. Er man i bil, kan man omvendt nå at se en håndfuld klostre i løbet af en dag.

En flok tavse nonner

Rossánou-klostret er et af de mindste klostre. Alligevel bor her omkring 20 nonner, som sammen står for at holde klostret rent, vedligeholde bygningen samt tage imod turister.

Roen på klostret er overvældende, og vi forsøger uden held af slå en sludder af med nogle af klostrets nonner. Her synes tavshed at være det rene guld. På et skilt kan vi dog læse os til, at man tidligere ankom til klostret via en 75 meter lang rebstige. I dag skal man blot forcere en lille pittoresk træbro for at komme op til det tyste kloster.

Vi spiser vores medbragte sandwich, mens vi sidder på en af de kæmpestore, flade stensøjler, der rager op mellem klostrene. Her suger udsigten i maven, og de spredte menneskeflokke på de lavereliggende stenplateauer under os ligner rådvilde myrer, der farer omkring.

Fra vores udsigtspost kan vi se hele fire klostre i horisonten. Tæt på os har en gruppe unge rejsende i et gult folkevognsrugbrød camperet midt i det kuperede landskab. De har valgt at snuppe en middagslur i skyhøjde, mens et par magre, vilde hunde lunter omkring og håber på, at der falder lidt godbidder af.