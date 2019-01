Under mine tunge vandrestøvler knaser de små porøse leca-sten. Den behagelige brise får de røde og blå nylonbånd til at vinke mig videre. De blafrer nok til at fange min opmærksomhed, men ikke så meget, at det forstyrrer min illusion af at gå rundt inde i et eksotisk postkort med varierede strand- og vulkanmotiver.

Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Se tilbud her Allerede abonnent? Log ind her