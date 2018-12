Danskere præsenteres for svimlende hospitalsregninger: Pas på med det blå sygesikringskort på ferien i Spanien

En 2-årig pige oplever to tilfælde af kramper. Pris: 135.ooo kroner.

En mand på 75 år skal have en bypass-operation. Pris: 185.000 kroner.

En kvinde på 70 år bliver indlagt akut med nyrebækkenbetændelse. Pris: 373.000 kroner.

Det blå sygesikringskort virker tilsyneladende ikke helt, som det skal. For selv om det sikrer dig behandling af sygesikringen i det land, du rejser i, så viser omkring 60 sager fra Gran Canaria i løbet de sidste par år, at der er huller i den aftale.

Fælles for sagerne er, at de syge danskere først har været forbi et privat behandlingssted, der efterfølgende har henvist til et offentligt, fortæller Karin Tranberg, vicedirektør i SOS International.

»I det øjeblik, du bliver henvist fra det private til det offentlige, så er der en hjemmel for hospitaler og lægerne i Spanien i deres lovgivning, der giver mulighed for at sige, at så har du som EU-borger ikke ret til behandling«.

Måske det rykker sig til andre lande

Siden august 2014 har danskere på rejse i EU- og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) været dækket af det blå sygesikringskort i stedet for det velkendte gule sygesikringskort.

Sådan skaffer du det blå sygesikringskort Det blå sygesikringskort er gratis at få hos din kommune. Du bestiller det på nettet på enten borger.dk eller på kommunens hjemmeside. Hvis ikke du har netadgang, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Det tager som udgangspunkt mellem to og tre uger, fra du har bestilt kortet, til du modtager det. Når du bestiller et kort på borger.dk, kan du også bestille til din ægtefælle og eventuelle børn. Kortet er gyldigt i fem år fra udstedelsesdatoen og frem. Derfor bør alle de, der bestilte det tilbage i 2014, nu tjekke, om kortet stadig gælder. Vis mere

Det betyder, at man risikerer at skulle stå for en del af betalingen til eksempelvis behandling eller medicin, når man besøger et EU- og EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein). En udgift, man tidligere kunne få refunderet hos den offentlige rejsesygesikring, når man var hjemme igen.

Det er forskelligt fra land til land, hvordan man er dækket.

Ifølge Karin Tranberg er det ikke unormalt, at patienter bliver flyttet fra privat til offentlig behandling. For ikke alle privathospitaler har kompetencer til at håndtere tungere diagnoser, og så overflytter man – ligesom man ville gøre herhjemme. Men den praksis, som spanierne er i gang med, bekymrer hende.

»Vi er bange for, at der går inflation i det her. Nu har man på Gran Canaria fundet ud af, at der er en måde at undgå at behandle danske rejsende på lige fod med de lokale på. Men hvis det breder sig til hele Spanien og måske andre EU-lande, så får vi et problem med rejsende, der ikke kan overskue den her situation«.

Tjek hospitalerne

I tilfældet med sagerne fra SOS International er der tale om danske rejsende, der har haft en rejseforsikring i kombination med det blå sygesikringskort.

Derfor er tre tunge sager, som nævnt i begyndelsen af artiklen, blevet betalt af de sygdomsramtes forsikringsselskaber.

Men hvis man er en af dem, der tager på ferie uden rejseforsikring og alene stoler på det blå sygesikringskort, så er Karin Tranbergs anbefaling, at man skal være meget bevidst om at gå til det offentlige med det samme.

»Inden du tager afsted på rejsen, bør du orientere dig om, hvor det nærmeste offentlige hospital ligger, så du i en presset sygdomssituation ved på forhånd, hvilket hospital du skal tage på«, siger Karin Tranberg.

For kommer du først på privat hospital og derefter på offentligt, kan du risikere at stå med en enorm regning for din behandling.

Husk altid en rejseforsikring

Situationen med de 60 danske sager fra Spanien understreger behovet for at købe en rejseforsikring, mener Anders Valdemar Juhl, der erøkonomisk rådgiver hos uvildigraad.dk.

»Prisen for en almindelige årsrejseforsikring er rimelig overskuelig. Det kan slet ikke svare sig ikke at tegne en rejseforsikring og løbe risikoen for at komme i problemer«, siger han.

I øvrigt har det siden 2008 generelt været en god idé at have en privat rejseforsikring på rejsen i EU, idet hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke på ferien dengang forsvandt som en del af dækningen.

Det betyder i praksis, at folk, der kommer så alvorligt til skade på ferien, at de skal transporteres hjem med eksempelvis ambulancefly, selv hænger på regningen, hvis ikke de har en privat forsikring.



»Du kan blive pålagt voldsomme omkostninger for egen regning. Hjemtransport kan blive meget, meget dyr«, siger Anders Valdemar Juhl.