Tag til Innsbruck og stå på ski på 9 forskellige måder

Det er morgen på hotellet i Innsbruck, og snart begynder konferencen, hvorfor svingdørene sender en strøm af pæne sorte herresko og høje hæle ind i lobbyen. Mens afslappede hotelgæster i skitøj har kurs den modsatte vej: Med hjelmen vippende på hovedet navigerer de skiene gennem svingdøren og ud til bussen lige uden for hotellet.

Fakta Sådan kommer du til Innsbruck Bil: Ca. 1.300 km fra København til Innsbruck. Vinterdæk med mindst 4 mm slidbane er et krav i perioden november til marts, når der er vinterføre. Tog: København-Innsbruck, typisk med to eller tre skift undervejs. Priseksempel i januar: ca. 1.400 kr. tur/retur. Rejsetid: 13-14 timer. Fly: Direkte kun med restpladser på charterfly i sæsonen. British Airways og Lufthansa flyver fra Billund til Innsbruck med ét stop. Flere selskaber flyver fra København, dog ikke direkte. Taxa: Ca. 15 euro (110 kroner) fra Innsbruck lufthavn til centrum. Ophold: Følgende hoteller tilbyder buskørsel til skiterrænerne: Hotel Central, Graue Bär, Hilton, Grandhotel Europa, Schwarzer Adler, Zach, Ramada v. Olympiastr., Sailer. Nogle busser kører direkte, andre via en samleplads.

Fakta De ni skiterræner Kühtai: Østrigs mindste bjergby med 13 fastboende. Solrigt skiløb indtil maj. 80 km pister. Axamer Lizum: Olympisk område med gode muligheder for freeride rundt om 40 km pister. Stubaier: Op til 3.300 meter. Helårsski på gletsjeren. 42 km pister og 22 km skiruter. Patscherkofel: Det ældste terræn. Nyrenoverede lifter, men de gynger lidt i blæsevejr. 18 km pister. Mutterealm: Familievenligt, let terræn tæt på byen. 19 km pister. Forbindelse fra Axamer Lizum. Nordkette: Bybjerg med flotte liftstationer og diskotek fredag aften. 15 km pister og skiruter. Schlick: Gode muligheder for actionpræget skiløb. 22 km. pister, Oberperfuss: Ældre, lille og familievenligt område. 17 km pister Glungezer: Godt til skitouring. 22 km pister. Øvede skiløbere bør vælge Kühtai, Axamer Lizum, Stubaier eller Schlick.

»Kom nuuu, far, du kan godt tage kaffen med«, siger en pige i lilla skijakke, mens familien hægter skiene på plads i skabet bag på bussen med Axamer Lizum-skiltet i forruden.

Samtidig myldrer det på samme måde med skigæster ud af de andre hoteller i Innsbruck, hvor skibusser samler folk op og kører ud til ni terræner, fordelt på fire flotte bjerge. Innsbruck sidder som en edderkop i et spind af busforbindelse til bjergbyer, gletsjere og terræner med masser af godt skiløb. Hvert område har sit særpræg, så kan man teste dem og sammenligne: en sport, der udøves flittigt til afterski på cocktailbarerne inde i byen.

Udforsk et nyt område hver dag

Der er altid en skiløber på hotellet, i bussen, baren eller liften, der har prøvet et område og kan give tips:

»Vi var på Stubai-gletsjeren i går, udsigten er uforlignelig fra over 3.000 meter, og der er fede sorte pister. Men også mange blå, så det egnede sig faktisk til os alle sammen«, lyder det fra en i en vennegruppe i bussen. I dag satser de på Axamer Lizum for at afprøve OL-strækningerne.

Et kig fra Hoadl-tinden, der er 2.230 meter høj. Foto: Christoph Hammann

Mens vennerne i bussen er helt enige om, at dage er til skiløb og aftener til at gå på natklubber og spise middage på de trendy restauranter i Innsbruck, er der andre, hvor netop kombinationen af by og ski kan redde både ægteskabs- og generationskriser.

Innsbruck er så rigeligt forsynet med historie, kultur, hygge og shopping, at den kan gøre det ud for en lille storbyferie for alle, der bliver helt trætte, bare de hører om carvingski.

Bjerget, der ligger helt tæt på byen





Stationerne i byen ser næsten futuristiske ud. Foto: Innsbruck Tourism

Af Innsbrucks ni terræner er Nordkette det mest lokale, for liften starter ved togstationen ved Congress-centeret tæt på den gamle bydel. De lokale kalder det Das Hausberg (husbjerget, red.), og det har få, men gode sorte og røde pister. Og et par udfordrende upræparerede nedfarter:

»De to freeride-pister er suverænt de bedste. Men det første stykke levner ikke plads til det mindste sving. Man må løbe lige ned gennem en smal passage med hjertet oppe i halsen, så det er virkelig for hardcore freeridere, og kun når skiføret tillader det«, fortæller Christoph, der er skiguide. Omtalte nedfart var kun farbar 10-12 gange sidste sæson, men så må man holde sig til de almindelige pister deroppe fra.

Man kan således sagtens nå både museer og frokost i byen, inden man suser på pisten om eftermiddagen. Om fredagen er der endda top-dj i igloobaren Cloud 9, hvorfor der er lige så mange gæster uden skistøvler som med.

Så er der afgang med skibussen

Næstefter Husbjerget er Axamer Lizum tættest på byen. Der er 30 minutters buskørsel fra hoteldør til skilift. Et charmerende terræn, der lagde sne til OL i 1964 og 1976, så man kan teste sin tid mod vindernes. De lokale udfordrer hinanden ved at tage bjergbanen op til 2.340 meters højde og straks køre ad kvindernes OL-piste og fange den næste togvogn for at køre op igen. De går med 10 minutters mellemrum.