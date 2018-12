Manden bag årets bedste rejsebilleder har ventet i flere år på det helt rigtige motiv

Stefano Pensotti fra Italien er vinder af prisen som Travel Photographer of the Year 2018. Se hans vinderserie her.

Hvis du tror, at et godt rejsebillede bare er et spørgsmål om at falde over det rigtige motiv, være heldig med lyset og knipse på det bedst mulige tidspunkt, så kan italienske Stefano Pensotti hurtigt overbevise dig om det modsatte.

Han er dette års vinder af den engelske fotopris Travel Photographer of the Year for en serie på otte billeder, der beskriver livet, som det leves forskellige steder på kloden.

Fakta Hvem er Stefano Pensotti? 58-årige Stefano Pensotti er deltidsprofessionel fotograf. Han er vokset op i bjergene i det nordlige Italien som søn af en mor, der var landmand, og en far, der var tømrer. Stefano Pensotti har fotograferet, siden han var 14 år gammel, hvor han også lærte at fremkalde i mørkekammer og eksperimenterede med billeder i sort-hvid. Han har rejst i et hav af lande i Europa, Asien og Afrika udelukkende for at fotografere. Og for det har han vundet priser før. Han udstillede for første gang sine fotos i Torino tilbage i 1989. Siden da har han leveret materiale til forskellige magasiner. Stefan Pensotti er den første italiener, der vinder prisen som Travel Photographer of the Year, siden den i 2003 blev uddelt første gang. Vis mere

Et af stederne er Etiopien. Et land, som Stefano Pensotti har rejst til snart 20 gange, og hvor han i mange år har haft et specifikt motiv i hovedet. En drøm om det perfekte sceneri til at beskrive saltkaravanernes vej hen over Danakil, en vidtstrakt ørken og saltslette i den nordøstlige del af landet.

»Jeg har haft det billede i mit hoved så længe og forestillet mig præcis den scene så mange gange. Og endelig på min fjerde rejse til Danakil flaskede det hele sig. Det blev perfekt«, fortæller Stefano Pensotti til Politiken.

Resultatet kan ses herover.

Lykkelig, men skeptisk vinder

Travel Photographer of the Year-prisen er blevet uddelt siden 2003. I år har fotografer fra 142 forskellige lande verden over indsendt mere end 20.000 billeder til bedømmelse. Foruden hovedprisen, som Stefan Pensotti har vundet, uddeles der også hæder i en lang række underkategorier.

Stefano Pensotti er lykkelig for prisen som årets rejsefotograf. Fordi prisen uddeles til dygtige fotografer inden for den type fotografi, han selv arbejder med, og fordi det bekræfter, at den måde, han arbejder med sine billeder på, er den rigtige.

Men han var længe om at fatte, at han rent faktisk havde vundet.

»Jeg var skeptisk. Jeg måtte læse mailen tre gange og tjekke Travel Photographer of the Year-hjemmesiden grundigt, før jeg overgav mig og indså, at det var rigtigt nok«, fortæller Stefano Pensotti.

Klar på det rigtige tidspunkt

Ifølge Stefano Pensotti har alle hans billeder, selv de tilsyneladende mest simple af slagsen, sin helt egen kompleksitet.

»Et godt billede er ikke et spejl af virkeligheden, men en lille genskabelse, der kommer af fotografens evne til at fortolke virkeligheden. Det billede, der kommer ud af det, er dannet af fotografens ideer og følelser«, siger Stefano Pensotti.

Og så evnen og heldet til at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Som billedet herunder, der er taget ved Touba-moskeen i Senegal.

Foto: Stefano Pensotti/Travel Photographer of the Year Et medlem af den religiøse gruppe Baye Fall ses her i Touba-moskeen i Senegal.

»Jeg sad på jorden ved indgangen til moskeen. Fordi jeg ikke er muslim, kunne jeg ikke komme indenfor, men jeg havde kameraet klar, da motivet pludselig opstod. Sådan noget er umuligt at forudsige. Og der er ikke tid til at begå fejl. Det handler kun om at få taget det rigtige billede«, lyder det fra Stefano Pensotti.

Ny energi til sit arbejde

I slutningen af december tager Stefano Pensotti igen tilbage til Etiopien. For som han siger:

»Der er ikke flere uopdagede steder på Jorden. Men der er mennesker. Liv. Og drømmen om et andet liv. For mig handler det om at møde nye mennesker«, siger Stefano Pensotti.

Og rejsen til Etiopien sker altså med prisen som Travel Photographer of the Year 2018 i ryggen. Og hvad betyder det så?

»Det giver mig energi til at fortsætte med at dyrke min passion og gøre det med ny styrke«.