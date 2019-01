»Det' da løgn«: New York Times anbefaler sine læsere at rejse til Aalborg i 2019

Udenlandske rejsemedier er fortsat vilde med at anbefale deres læsere at rejse til Danmark.

Hvert år udpeger rejseredaktionen på den amerikanske avis New York Times de steder på kloden, som læserne anbefales at besøge i det kommende år.

En omfattende, gennemarbejdet og anerkendt liste på 52 helt forskellige steder.

I år er Aalborg med. Og det er ikke en nyhed, der har ramt direktør i VisitAalborg, Rasmus Rosenkilde Jerver, da Politiken ringer for at høre til den fornemme placering.

»Det er da løgn! Hvor er det dejligt! Fantastisk!«, lyder det, da det først går op for Rasmus Rosenkilde Jerver, at det ikke er en annoncesælger, der har ringet ham op.

Direktøren er naturligvis begejstret.

»Det er klart, at det er en flot fjer at kunne tage på sig. I vores daglige trummerum, synes vi jo, at det ikke er så ringe, som vi siger heroppe, det vi laver. Men at New York Times også synes, at vi gør det godt og honorerer os for det, det bliver vi da stolte og glade for«.

Flot år for danske destinationer

I omtalen fra New York Times lægges der især vægt på Aalborgs satsning på kultur og arkitektur. Blandt andet opfindsomme byggerier og eksisterende områder, der transformeres til nye projekter.

»Engang var det lange vikingeskibe, der gled igennem Limfjorden ved Aalborg. I dag har byen forvandlet sit berømte naturområde til et kunstnerisk sted. Vildt innovative bygninger spirer langs Aalborgs kystområder ...«, skriver avisen blandt andet.

Det har generelt været et flot omtaleår for danske turistdestinationer.

Den fine omtale af Aalborg kommer i forlængelse af andre danske destinationer, der for nylig også har fået ros fra anerkendte magasiner eller aviser.

I efteråret udpegede rejsebogsforlaget Lonely Planet København som en af de 10 bedste byer i verden at rejse til i 2019. Så blev det Henne Strand i Vestjyllands tur, da området kom på CNN Travels liste over de 17 steder i verden, man bør rejse til i det kommende år. Og senest udpegede det amerikanske rejsemagasin Travel + Leisure Tisvildeleje i Nordsjælland som et af de 50 bedste steder at rejse til i 2019.

Også Aarhus har været på listen

I 2016 var Aarhus i øvrigt på samme liste, som Aalborg nu er placeret på.

»Aarhus er en stor by med en universitetsbys stemning, som har en blomstrende, kunst- kultur- og madscene, der tegner til at vokse«, skrev New York Time dengang.

Selv om Rasmus Rosenkilde Jerver først lige er blevet informeret om placeringen på New York Times’ liste ved han godt, hvad Aalborg skal bruge den nye status til.

»Vi vil bruge sådan en anbefaling til at markedsføre os som storby. Primært på det danske, sydnorske og engelske marked. Det vil vi selvfølgelig bruge. Vi vil citere New York Times alle de steder, vi kan«, siger han.

I øvrigt er også Fanø, Mandø og Rømø på listen som en del af de De Frisiske Øer, hvor blandt andet Fanøs østerssafarier omtales.

Se hele New York Times’ liste her.