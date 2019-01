Du tror det næppe, men her er endnu en græsk ø, du nok aldrig har hørt om

Liggestole, parasoller og den lange strandbar. Ja, selv de små børnecykler er på Fanari Beach malet i reggaemusikkens signaturfarver: gul, rød og grøn.

Det er midt på formiddagen, og jeg har netop parkeret min lejede scooter foran stranden, der i lokale folkemunde ikke hedder andet end Reggae-stranden. Bob Marleys varme stemme flyder fra højttalerne, og ude på det spejlblanke blå hav padler et par solbrændte midaldrende kvinder rundt på hver sit paddle board.

REJSEDEKLARATION Politikens rejse og ophold var betalt af Primo Tours og Folkeferie.dk. Rejsebureauerne har ikke haft indflydelse på artiklen.

Jeg sætter mig i baren med det passende navn Jammin in Paradise og bestiller en iskaffe. Hvem havde troet, at der fandtes et lille stykke Caribien her midt i Det Ioniske Hav på øen Meganisi?

Meganisi er en af De Ioniske Øer i det vestlige Grækenland, 25 minutters sejlads fra øen Lefkas, der er porten til fastlandet. Det er samtidig et af Grækenlands mest fredfyldte og tilbagelænede steder, hvilket siger en hel del i et land, hvor tempoet selv i storbyen Athen sjældent sniger sig over 3. gear.

På Fanari Beach på Meganisi flyder Bob Marleys stemme fra højttalerne dagen lang. Foto: Frank Sebastian Hansen

Meganisi har et fascinerende landskab fuldt af magentafarvede bougainvilleabuske og ældgamle olivenplantager samt en blå horisont, der punkteres af naboøernes takkede bjergtoppe i det fjerne.

På øen er der tre små byer, der ligger få kilometer fra hinanden. Vathy har en hyggelig havnefront, hvorfra flere af byens ældre mænd dagligt tager ud for at fiske. Spartohori og Katomeri er mere traditionelle hvidkalkede landsbyer, hvor mændene betragter verden med stoisk ro fra tavernernes mørke, og sortklædte enker tilbringer dagens lyse timer i skyggen med broderi og kaffeslabberas.

Lokal venlighed

Samme morgen er jeg ankommet til øen med færge fra byen Nidri på Lefkas til havnen Porto Spilia, der ligger tæt på Spartohori. Jeg har knap plantet badesandalerne på havnekajens varme granit, før jeg mærker det magelige tempo, der hersker her. Bortset fra færgeturens strikse ruteplan er der intet på Meganisi, der skal klares på faste tidspunkter. På øen bor der godt 1.000 indbyggere, og jeg har på fornemmelsen, at jeg når at hilse på en god del af dem, de tre dage jeg befinder mig på øen.

FAKTA Turen til Lefkas og Megasini Klimaaftryk tur-retur: Fly: 669 kg CO 2 per person Bil: 347 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 107 kg CO 2 per person Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Prevezas lufthavn ligger 25 km fra Lefkas. Både Primo Tours og Folkeferie.dk flyver til Preveza i sommerhalvåret og har hoteller på Meganisi. Der er ingen busforbindelse mellem lufthavnen i Preveza og Lefkas. En taxa koster 50-60 euro. Alternativt kan man flyve til Athen eller Thessaloniki og derfra med indenrigsfly til Preveza. Man kan også leje en bil i Athens lufthavn og køre til Lefkas, en tur, der tager 7-8 timer. Til Meganisi: Færgen går fra Nidri på Lefkas ca. 5 gange dagligt og koster ca. 2 euro uden bil. Lad bilen stå på Lefkas, og lej cykel og scooter på øen. Meganisi har ingen fine sandstrande, så husk badesandaler. Men strandene er helt rene og gode steder at snorkle, da der er masser af fisk at se. Overnatning: Meganisi har kun få hoteller og pensionater, så book på forhånd. Prismæssigt kommer man længere for sine penge her end på mange af de andre græske øer. Et af øens bedste hoteller er det 4-stjernede Esperides Resort Hotel, tæt på byen Spartohori, med en formidabel pool, hvorfra man kan ligge og nyde udsigten over bugten. Vis mere

Mange af øens beboere er vendt tilbage til Grækenland efter et langt arbejdsliv i Australien. En del af de ’hjemvendte’ er faktisk født i Australien af græske forældre, som emigrerede til Australien under den græske borgerkrig 1946-1949. Men forældrenes passionerede fortællinger om Det Ioniske Hav og den paradisiske tilværelse hjemme i Europa har fået dem til at søge til Meganisi. Hvor jeg end kommer frem, er venligheden og snakkelysten stor, og de lokale anbefaler gladelig deres personlige yndlingssteder, hvilket betyder, at jeg når ud i øens fjerneste kroge.

På baren Jammin in Paradise har jeg drukket den velgørende kop iskaffe og nynnet med på ’No Woman, No Cry’, så jeg sparker liv i scooteren og sætter kurs mod øens efter sigende smukkeste strand: Limonari Beach. En lille lavvandet lagune med turkisfarvet vand, omkranset af hvide klipper.

På Meganisi og Lefkas går enker klædt i sort hver eneste dag. Denne enke sælger broderede lommetørklæderlangs vejen mod Limonari Beach. Foto: Frank Sebastian Hansen

På vejen dertil må jeg stoppe for en flok brægende får, der krydser vejen. Ved en bod falder jeg i snak med en blåøjet sortklædt enke, som stædigt forsøger at overbevise mig om, at jeg bør købe hendes broderede lommetørklæder med hjem til familien.

Efter en del parlamenteren slipper jeg derfra, da jeg har investeret 5 euro i to broderede bordskånere med motiv fra den maritime verden.

Ved Limonari Beach kaster jeg mig i bølgerne og snorkler i det klare vand ved stranden, der ligger fredfyldt og helt isoleret i en lille skøn bugt uden nogen bebyggelse i nærheden.

Ved Limonari Beach på Meganisi kan man dyrke solen i fredfyldt ro på de nærliggende klipper. Foto: Frank Sebastian Hansen

Her er ingen strandbar eller restaurant, og eftersom jeg ikke har sørget for at medbringe en picnickurv og rigeligt med væske, kører jeg snart videre.

I byen Vathy får jeg en sen frokost på en restaurant ved havnefronten, hvorfra jeg har udsigt til de lokale fiskerbåde, der vugger i det stille vand. Da den friskgrillede saftige røde snapper er fortæret og skyllet behørigt ned med et par glas iskold retsina, går jeg en tur på havnefronten.

Her falder jeg i snak med Ioannis, en ældre herre, der er i færd med at rense sit fiskenet. Ioannis fortæller, at han tre-fire gange om ugen sejler ud i bugten i sin lille båd for at supplere sin beskedne folkepension ved at fange fisk og siden sælge dem til de lokale restauranter.

Pensionisten Ioannis bruger flere dage om ugen med at fiske på havet. Bagefter skal fiskenettene renses. Foto: Frank Sebastian Hansen

Men det er nu ikke kun økonomien, der trækker Ioannis ned på havnen. For det er også her, han hver dag møder sine kammesjukker, som alle dukker op for at dele den lokale sladder med hinanden og mærke havbrisen ruske i de sidste hårtotter.

Strandtour på Lefkas

Efter tre dages ophold på Meganisi vender jeg tilbage til den pulserende civilisation. Sådan føles det i hvert fald, da jeg igen sidder på færgen med kurs mod Lefkas og kan se byen Nidri nærme sig. På færgeturen passerer vi Skorpios, som er den ø, som tilbage i 1968 kickstartede turismen i området. Det var nemlig på Skorpios, brylluppet mellem Jackie Kennedy og den græske skibsreder Aristoteles Onassis blev afholdt, og brylluppet blev dækket af flere hundrede journalister fra forskellige medier. Øen er ejet af Onassis-slægten, og det er ikke muligt at besøge den.

Skal man rundt at opleve Lefkas, kræver det en lejet bil. Man kan godt se øens attraktioner i løbet af et par dage, men fire-fem dage er passende. Så har man nemlig god tid til at smide sit badehåndklæde på nogle af Grækenlands smukkeste strande samt opleve det charmerende byliv i den største by, Lefkada, der ligger på den nordlige spids og har cirka 13.000 indbyggere.

Selv bor jeg i byen Vasiliki, som især tiltrækker windsurfere inden for alle kategorier. Om formiddagen har er der nemlig typisk en frisk brise i bugten, hvilket er glimrende forhold for begynder-windsurferen. Om eftermiddagen tager vinden til og lokker de garvede windsurfere op af strandstolene.