Se hvilke flyselskaber, der gør hvad: Ruterne er lagt til mere klimavenlig flyvning

SAS

SAS har et mål om at reducere deres totale CO2-udslip med 25 procent i 2030 sammenlignet med 2005.

Det vil de blandt andet gøre ved at købe 80 energieffektive Airbus 320 Neo-fly, inden 2023 er omme. Flyene skal erstatte mindre energieffektive fly. Mariam Skovfoged, der er pressechef i SAS, forklarer, at indkøbet af de nye fly fra 2023 samlet vil reducere CO2-udslippet med 10-12 procent sammenholdt med 2005.

SAS indgik i 2018 et samarbejde med det svenske energiselskab Preem om at få leverancer af biobrændstof fra 2023. For at realisere klimamål i 2030 skal SAS anvende biobrændstof i en mængde, der svarer til selskabets indenrigsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige; det er knap 20 procent af SAS’ samlede brændstofbehov.

I løbet af 2019 vil kunderne hos SAS have mulighed for under bookingen at tilkøbe biobrændstof på flyrejsen.

SAS CO2-kompenserer alle flybilletter booket af EuroBonus-medlemmer, ungdomsbilletter, egne tjenesterejser, medarbejdernes private personalerejser samt et antal firmakunders rejser baseret på individuelle aftaler. Sammenlagt drejer det sig om ca. 41 procent af SAS’ samlede CO2-udslip.

SAS giver derudover sine kunder mulighed for frivilligt at CO2-kompensere deres CO2-udslip gennem tilvalg ved køb af flybillet.

Desuden er SAS partner og med i et pionerprojekt i Norge, hvor de sammen med andre aktører i flybranchen tester og udvikler elfly.

Norwegian

Hos Norwegian kan kunder ikke klimakompensere direkte.

Til gengæld har selskabet et stort investeringsprogram i gang med nye fly, der flyver længere på literen, forklarer pressechef Andreas Hjørnholm. Norwegians flåde har i gennemsnit 3,7 år på bagen.

»Vi udskifter alle aldrende fly til mere brændstofeffektive fly. I 2018 fik vi 23 nye fly, og i 2019 fortsætter vi med at udskifte.

Ud over udskiftningen af flåden har Norwegian investeret i avanceret vejrdata til piloterne, der kan programmere flyet til at foretage mindre klimabelastende landinger.

Norwegian udleder i gennemsnit 73 kg CO 2 per kilometer per passager og har dermed ifølge pressechefen reduceret klimabelastningen per passager med 30 procent siden 2008.

»Og så er vi et point to point-selskab, der flyver direkte ruter i stedet for med mellemlandinger, hvilket også er til gavn for klimaet«, siger han.

Finnair

Finnair har introduceret en tjeneste, der gør det muligt for rejsende at klimakompensere for flyrejser. Det gøres ved at støtte et projekt, der arbejder på at mindske klimaaftrykket. Det kan være et projekt i Mozambique, der forsøger at skaffe effektive komfurer, der forurener mindre.

Tjenesten hedder Push for Change og er tilgængelig på Finnairs hjemmeside. Flyselskabet kompenserer også for sine medarbejderes rejser via denne tjeneste.

Som kunde kan man også vælge at tilkøbe biobrændstoftil tankene, som er med til at reducere CO 2 -udledningen. Rejsende kan købe biobrændstof for enten 10, 20 eller 65 euro via hjemmesiden.

KLM

Hollandske KLM var i 2018 førende i at anvende biobrændsel på 360 af deres fly, ifølge pressemedarbejder Katie Kershaw.

»Vi køber 50 procent af alt tilgængeligt bæredygtigt brændstof«, fortæller hun. Lige nu undersøger KLM muligheden for at bruge lokalt produceret biobrændstof i svenske Småland i samarbejde med en række partnere og med støtte fra energimyndighederne i Sverige.

»Siden maj 2018 har vi for eksempel fløjet til Växjö en gang om dagen. På denne rute flyver vi på mindst 5 procent bæredygtigt biobrændsel, og vi kompenserer for det resterende CO 2 -udslip«.

I 10 år har passagererne kunnet klimakompensere for flyrejsens aftryk. Pengene går til trærejsning i Panama. Det har mere end 90.000 passagerer hos KLM gjort. Ifølge pressemedarbejderen er der på den måde plantet 339.000 træer svarende til 308 hektar regnskov.