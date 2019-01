Som første danske by indgår Aarhus partnerskab med Airbnb: »De har et større tag i internationale gæster«

Samarbejdet skal øge turismen i byen især fra internationale gæster. Målet er at ramme to millioner overnatninger i 2025.

Visit Aarhus indgår i dag et partnerskab med den private udlejningsportal Airbnb.

Dermed bliver Aarhus den første danske by til at samarbejde tæt med Airbnb. Partnerskabet skal være med til at booste turismen, skabe nye ambassadører for Aarhus og promovere byen internationalt.

»Det kommer til at skabe et væsentligt bidrag til udviklingen af turismen i Aarhus, da Airbnb nu træder ind i Visit Aarhus på samme vis som de store hoteller i byen«, siger byens borgmester, Jacob Bundsgaard.

»Partnerskabet betyder forhåbentligt, at vi får endnu flere gæster, der kommer til Aarhus for at opleve byen. Det skal give en stigning i antal gæster og omsætning og selvfølgelig en masse brede smil på gaden«.

Jacob Bundsgaard forklarer, at der ikke er sat et specifikt mål for byens turisme på grund af partnerskabet med Airbnb, men det skal ses som et led i at få hele byens turisme til at vokse. Det samme skal de stribevis af hotelprojekter, der er i gang i bydelen på havnefronten, Aarhus Ø.

»Ud over det har vi lavet strategier for, hvordan vi fremadrettet skal få flere begivenheder til byen, der skal tiltrække endnu flere turister. Det kan for eksempel være VM i cross eller badminton«, siger han.

To millioner i 2025

Hos Visit Aarhus forklarer direktør, Peer Kristensen, at byens generelle mål er, at Aarhus skal ramme to millioner overnatninger i 2025. I 2015 nåede byen en million.

Og ved at integrere Airbnb i turismearbejdet bliver målet mere realistisk.

»Det er vigtigt at få Airbnb med på vognen, for de spiller en stor rolle i byen«, siger han.

Sidste år besøgte 61.500 Airbnb-gæster Aarhus og overnattede gennemsnitligt 3,5 nætter.

»Airbnb har et større tag i de internationale gæster, end for eksempel hotellerne i byen har. Og dem vil vi selvfølgelig gerne have fat i«.

Peer H. Kristensen forklarer, at de med hjælp fra værter gennem Airbnb har undersøgt, hvad turisterne laver i byen, mens de er her, for at se, hvordan turismen bedst kan udbredes.

»Gæsterne vil gerne på Aros, Moesgaard og i Den Gamle By som de fleste, men de vil også gerne udforske andre steder af byen - for eksempel hele byggeprojektet på Aarhus Ø«, siger han.

Vil lære gæsterne at sortere affald

Ifølge Peer H. Kristensen betyder partnerskabet blandt andet, at Visit Aarhus i samarbejde med Airbnb skal udarbejde vejledninger til Airbnb-gæsterne, så de får det bedste ud af deres tid i byen.

»Vi vil lave en form for gæsteservice, hvor vi blandt andet vil lære gæsterne at sortere affald. På den måde hjælper vi folk til ikke at være nogle svin på ferien«, forklarer han.

Airbnb kommer også til at være synlig på turistorganisationens hjemmeside på lige fod med de andre samarbejdspartnere.

Visit Aarhus havde allerede Airbnb på sigtekornet i 2013, men der var udlejningsportalen ikke klar til et samarbejde.