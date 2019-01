De smed affald, stjal et juletræ og raserede moteller: Britisk familie hærger New Zealand og får lokale til at hade turister

De efterlod en masse affald på Takapuna Beach på Nordøen i New Zealand. De stjal et juletræ på en tankstation. De efterlod masser af affald på en Burger King-restaurant. De har stjålet Red Bull-drikke og solbriller. De har raseret motelværelser. De har parkeret ulovligt, og de bander og svovler over newzealænderne.

Familien fra helvede, som newzealandske medier har døbt gruppen på 12, eller rettere sagt fra East Midlands i England har i en måneds tid hærget New Zealand og skabt en protestbølge mod turister og en diskussion om, hvorvidt New Zealand er ramt af over- eller masseturisme.

De 12, hvoraf flere er børn, tilhører det rejsende folk, travellers, som er en nomadisk gruppe i Storbritannien og Irland. Familien bor normalt på forskellige campingpladser i East Midlands, men har tilbragt julen og det meste af januar i New Zealand, indtil myndighederne gav fire af dem besked på at forlade landet.

Foto: Mark Baker/AP Ved Matamata kan besøge kulisserne til 'Ringenes Herre' filmene og se, hvordan hobbitterne boede.

Ved Matamata kan besøge kulisserne til 'Ringenes Herre' filmene og se, hvordan hobbitterne boede. Foto: Mark Baker/AP

Myndighederne udstedte en deportationsordre for de fire, efter at familien havde hærget Burger King-restauranten, og et af familiemedlemmerne var anholdt og idømt en bøde på 55 newzealandske dollars (245 kroner) for at have stjålet forskellige genstande på en tankstation. Noget af familien forlod New Zealand tirsdag, men det er uklart hvor mange, skriver avisen Daily Mail.

Ødelægger miljøet

Ferien er ikke gået stille af sig. Både familiens talsmand, Joe Doran, og hans mor, matriarken Barbara Doran, siger til Daily Mail, at familien bliver forfulgt og nærmest er blevet »torteret«, og Barbara Doran tilføjer, at hun har ligget »søvnløs« af angst.

Både Barbara og Joe Doran fastholder, at de ikke har gjort noget galt og er helt uskyldige. Sådan forholder det sig imidlertid ikke ifølge de sociale medier, som fulgte familien tæt. Newzealandske aviser og tv-stationer tog hurtigt familiesagaen op, og det har fået kommentatorer og menige newzealændere til at spørge, om New Zealand er ramt af over- eller masseturisme og modtager for mange oversøiske gæster.

Simon Milne, professor og turismeforsker på Auckland University of Technology og leder af New Zealand Tourism Research Institute, siger til New York Times, at familiesagaen har fået mange newzealændere til at overveje, om man modtager for mange turister, og om turismen vil ødelægge landets grønne og rene miljø.

Foto: AP Instruktøren Peter Jacksons filmatiseringer af 'Ringenes Herre' har øget turiststrømmen voldsomt. Her er det turister på balonfærd ved Christchurch.

Instruktøren Peter Jacksons filmatiseringer af 'Ringenes Herre' har øget turiststrømmen voldsomt. Her er det turister på balonfærd ved Christchurch. Foto: AP

New Zealand markedsfører sig netop på sin natur og ikke mindst som kulissen til ’Ringenes Herre’ filmene. Det har medført et turistboom. Indtil oktober sidste år havde New Zealand modtaget 3,8 millioner besøgende. En stigning på 1,2 millioner i forhold til samme periode for fem år siden.

Den newzealandske turistindustri forventer fem millioner turister årligt i 2024, og det er flere end New Zealands nuværende befolkning på 4,8 millioner.