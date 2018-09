Advarsel mod mere turisme: Med selfiesticks vil de komme som sværme af græshopper og suge næringen ud af København

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken bragte i august på forsiden af kultursektionen en artikel med budskabet, at danskerne overordnet set er tilfredse med mængden af turister i landet – endog med stor opbakning i hovedstaden, hvis man set bort fra dem, der faktisk bor i turistområdet Indre By.

Artiklen bygger på en undersøgelse foretaget af Wonderful Copenhagen, hvis eksistensgrundlag i sagens natur knytter sig til borgernes velvilje over for turisme.

Vi venter spændt på hele undersøgelsens detaljer, men foreløbig kunne det være nærliggende at stille os selv det væsentlige spørgsmål: Hvorfor forsøger vi aktivt at tiltrække flere turister til København og til Danmark i det hele taget?

Hvad forestiller VisitDenmark og Wonderful Copenhagen sig, at der sker, når dette tal de kommende 10 år lyder på næsten 2 milliarder?

Vi oplever en befolkning i Barcelona, der nu aktivt tager kampen op imod turismen, fordi deres by simpelthen er blevet ubeboelig.

Dette dramatiske klimaks er vi gudskelov endnu ikke nået til i København. Vi kan lykkeligvis stadig nå at gøre noget, nemlig at forholde os til den helt generelle trend, som vi i denne sammenhæng for banalitetens skyld kan kalde det globale demografiske træk:

Hvert år løftes cirka 150 millioner asiater op i middelklassen, og som sværme af græshopper med selfiesticks suger de næringen ud af verdens og især Europas historiske og kulturelt betydningsfulde byer som Venedig, Rom, Paris, Barcelona og London.

Hvordan kan man forestille sig anden udvikling i de foreløbig mindre hårdt ramte byer som Berlin, Stockholm og København?

Artiklen i Politiken berørte kort, at turismen i København er steget 74 procent siden 2008. Dette i en periode, hvor 1 milliard asiater er rykket op i middelklassen.

Opråbet er derfor: Lad os se de næste 10 år an uden indblanding fra de velmenende institutioner VisitDenmark og Wonderful Copenhagen.

(Over)turismen skal nok selv finde vej. Tilsidesæt de mindre vægtige argumenter som økonomisk gevinst, at ’bringe liv til Jelling’, utopiske formål som at fordele turismen over hele året og landet, eller hvad organisationerne ellers måtte dække sig ind under.

Lad os i stedet forholde os til sagens kerne: en eksponentielt voksende og i særklasse modbydelig form for turisme, der uundgåeligt vil ramme og for bestandigt ødelægge vores dejlige byer.

Når først overturismen er indtruffet, er det dybest set umuligt at skrue byen tilbage til normaltilstand

Det er nemlig væsentligt at forholde sig til, at uanset diverse tiltag for en bedre integration af turismen i bybilledet er denne udvikling irreversibel.

Cykelvejledninger eller regler om brugen af selfiesticks i det offentlige rum vil forslå som en skrædder i helvede.

Så, kære læser, hvis De endnu ikke har set Centre Pompidou, Markuskirken eller Colosseum, så anbefaler jeg, at De gør det i efterårsferien.

Afsæt 2-4 timers køtid ved hver af disse attraktioner, og oplev så nogle af verdens vidundere. Om 10 år er det for sent.

Frederiksberg Have og Søerne kan De fortsat nyde.

Men husk blot, at nydelsen er skrøbelig. Bed derfor sammen med mig VisitDenmark og Wonderful Copenhagen om at værne om den.