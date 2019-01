Ingen CO2-bekymring: Danskerne flyver på charterferie som aldrig før

Hverken en tropisklignende sommer eller en tiltagende klimadebat om flys CO 2 -udledning fik sidste år danskerne til at nedsætte antallet af ferierejser med fly – tværtimod. Charterbranchen satte endnu engang rekord med en stigning på 6,6 procent i antal ferierejser sammenlignet med året før.



I alt solgte rejsearrangørerne 1.135.491 ferierejser med fly i 2018. Det var 70.119 flere end året før. Hvis de rejser, som blev solgt i Sverige med udrejse fra Danmark, tælles med, var det samlede antal charterrejser ud af Danmark 1.335.264 mod 1.243.747 året forinden. Det svarer til en stigning på 7,4 procent og er også rekord.

Det viser en statistik, som charterindustriens brancheforening, Rejsearrangører i Danmark (RID), netop har offentliggjort.

Charterturisterne har altid været tiltrukket af sol og strand og er det stadig som her i Egypten. Foto: Ricky John Molloy

Niels Grosen, formand for RID og direktør i Apollo Rejser, siger, at antallet af charterturister normalt ligger omkring en million. Han spår, at netop den gode sommer i 2018 nok vil betyde en nedgang i antallet af charterrejser i år.

Flys CO 2 -udledning og klimadebatten har ikke påvirket antallet af charterturister i 2018. Niels Grosen mener, at der er tre kasser, man kan anbringe befolkningen i:

»Der er de frelste, som slet ikke vil rejse med fly, fordi det belaster miljøet. Det er en lillebitte gruppe. Så er der en gruppe, som er fuldstændig ligeglade og gør, hvad der passer dem. Den tredje er en voksende gruppe, som mener, at flyrejser i 2019 er en del af det at færdes i den globale verden, men hvordan kan man gøre det med mindst mulig miljøaftryk? Et ét år gammelt fly efterlader eksempelvis et mindre miljøaftryk end et, der er 30 år gammelt. Et fly, der er 80 procent fyldt, er heller ikke så godt som et, der er 98 procent fyldt«.

Niels Grosen tror ikke, at gruppen, der fornægter at flyve, bliver kæmpestor, men at der bliver en større bevidsthed om miljøet. Han fremhæver, at »charterbranchen har en belægningsprocent i fly på 98 procent på årsbasis. Det kan ruteflyselskaberne ikke klare. Vi kører også gæsterne fra lufthavnen til hotellet i bus og ikke i taxier. Det har folk nedgjort lidt, men ud fra et miljøperspektiv er det godt«.