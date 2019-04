Når sneen er væk, kommer bjørnene, vandrerne og downhillcyklerne frem

I svenske Lofsdalen 980 kilometer fra København er de ved at gøre det lokale skisportssted til en helårsdestination. Se her, hvad du skal opleve om sommeren.

Engang var det bare de simple ting, man hyggede sig med i den stilfærdige sommersæson på det svenske skisportssted Lofsdalen.

Lidt vandring i det smukke fjelde, lidt fiskeri i den store dybe Lofssjön.

Men som alle andre skisportssteder i verden satser nu også Lofsdalen på at få pumpet liv – og dermed penge – ind i det lille samfund med 170 faste indbyggere og 10.000 sengepladser til besøgende turister, når sneen er væk

I Lofsdalen betyder det blandt andet mountainbike og bjørneture og underholdning på søen om sommeren.

Fakta Turen til Lofsdalen Klimaaftryk tur-retur: Fly: 374 kg CO 2 per person Bil: 240 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 74 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker bruger 17.000 kg CO 2 om året. Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Der er ca. 1.000 km fra København til Lofsdalen i bil; rejsetid ca. 11,5 time. Tog kan du tage til Stockholm og derfra til Sveg; det sidste stykke køres i bus eller taxa. Vis mere

Siden 2011 har det givet et øget turistryk, navnlig fra Belgien, Holland og Tyskland. Udgangspunktet er en såkaldt ’Masterplan 2.0’, der skal skabe en langsigtet, holdbar destination til det internationale marked. Alligevel er sommerindtjeningen stadig kun under 10 procent af Lofsdalens samlede økonomi.

1. Op i højderne med benkraft og elmotor

Foto: Sune Højrup Bencke Med udsigt til den dybblå, riflede Lofssjön og Dalafjällen giver en cykeltur med elmotor, der de smukkeste udsigter.

Der er dem (sådan én som undertegnede), der synes, at elcykler er pedalismens antikrist, og som slår korsets tegn, hver gang han bliver overhalet på sin racercykel af en tohjulet plejehjemsbeboer.

Så det er ikke med den gode vilje, at der hoppes på elmonstret ved Karins Sportbod i 695 meter over havets overflade i downtown Lofsdalen. På den anden side, det er tidlig morgen, og vi skal køre helt op til Lofsdalen Skybar i 1.125 meters højde og jamren, jamren, jamren, så lad da gå med den elcykel.

Der viser sig at være forbavsende sjov, når den som en anden cykelpony hjælper med at få dig op ad stier og grusveje, uden at det føles, som om du bare er rytter. For der skal pedalkraft til for at få maskinen til at køre.

Oppe på Lofsdalen Skybar er der rejesalat og bagt kartoffel samt alkohol-let folkeøl på menuen, og du kan spørge, om du må blive vist ned i restaurantens kølige indre, der er – påstår de selv – Europas højest beliggende whiskytøndelager med 400 af slagsen liggende.

På vejen ned mod Lofsdalen kommer vi forbi vinterens så aktive skilifter, der om sommeren står hengemte og isolerede hjem og ligner noget fra en glemt atomulykke. Og det er o.k. at stoppe op og holde pauser uden at frygte den grå terror: sværmene af myg, som de er så berømte og berygtede for heroppe. For myggenes summen har den lange, varme sommer gjort kål på. Tilbage er kun den lette summen fra elcyklerne ...

Leje af en el-mtb for en dag koster 500 kroner. Hver fredag er der guidet tur fra Karins Sportbod til Lofsdalen Skybar. Pris for guide, leje af cykel samt frokost: 785 kroner. Læs mere her.

2. Sejltur med sauna og grill

Foto: Sune Højrup Bencke Skipper tager det lugnt, mens han styrer både båd, sauna, grill og musikken om bord på det gode 'skib' M/S Lofsdalen.

M/S Lofsdalen. Det dufter da lidt af Mississippi-damper. Men, hey, mindre kan også gøre det. For det gode skib, der holder til ved campingpladsen ved bredden af søen i Lofsdalen minder mere om en flydende kolonihave. Men det er heller ikke så tosset, når vi flyder stille ud på den op til 70 meter dybe Lofssjön.

Undervejs bliver der tændt op i både grill og sauna. Og når der er kolde øller og Ulf Lundell på ghettoblasteren, vil man da altid hellere være på en svensk sø end på en grumset flod i de amerikanske sydstater.

»Vill ni basta nu«, råber skipper på et tidspunkt.

Ja tak, for det er ikke tosset at sidde der i saunaen og svede lidt igennem, mens man kigger ud over den riflede hemmelighedsfulde sø, der efterfølgende lokker med sit overraskende kolde vand.

En aften om bord på M/S Lofsdalen inkl. tre retter mad og sauna koster 650 svenske kr. (ca. 470 danske, børn koster 230) per person. Der er plads til maksimum 11 personer, men en tur kræver mindst fire tilmeldte. Læs mere her.