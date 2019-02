Populær strand nær Venedig forbyder cigaretter som den første i Italien

Efter otte års forsøg på at mindske luftforureningen og værne om miljøet på den italienske strand Bibione i provinsen Venedig bliver et forbud mod cigaretter en realitet. Forbuddet træder i kraft i slutningen af maj i år.

Det skriver The Guardian.

Den otte kilometer lange strand bliver den første i Italien til at gå helt røgfri. I stedet vil der være rygeområder 300-400 meter væk fra havet.

»Vi er interesserede i at give de mennesker, der vælger at tilbringe ferien her, chancen for at indånde den rene havluft uden at skulle døje med forurenende stoffer, der er sundhedsskadelige«, siger byens borgmester, Pasqualino Codognotto, til The Guardian.

550.000 skodder blev indsamlet

Bibione er Italiens fjerdemest besøgte strand med 5.317.064 turister i 2017. Ud over at undgå passiv rygning bliver forbuddet også indført for at mindske forurening på stranden og i havet. Mellem 2014 og 2018 blev der indsamlet 550.000 cigaretskodder på stranden.

Cigaretskodder bliver betegnet som et plastikprodukt og kan tage ti år at få nedbrudt, hvis de ender i naturen.

En rapport fra WWF Verdensnaturfonden viser, at 95 procent af skraldet i havet er plastik, der primært ryger med ud fra strandene, især på grund af de over 200 millioner turister, der hvert år besøger Middelhavets nærliggende strande.

Malene Møhl, der er marinbiolog og plastikekspert i WWF Verdensnaturfonden, har ikke hørt om andre europæiske strande, der har indført rygeforbud, men vil ikke udelukke, at der kan være mindre strande eller private resorts, der har gjort lignende.

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at et forbud mod cigaretter er en god ide. Cigaretskodder på strande og i havene er fortvivlende høj og ligger i top ti over fund i EU«, siger hun.

Hun råder folk til altid at smide cigaretskodderne i skraldespanden – også selv om man ikke er på stranden.

»Cigaretskodder smidt andre steder end på stranden kan også ende i havet. Ofte leder kloakker på offentlige veje udenom rensningsanlæggene og mere eller mindre direkte ud til havmiljøet«, siger hun.

Slem luftforurening

Eksperter har op til indførelsen af forbuddet målt luftforureningen på Bibione til at ligge helt i toppen af luftforurenings-barometeret selv ti meter fra rygende gæster. Luftforureningen har været værre end ved den travle rundkørsel ind til badebyen.

Om e-cigaretter bliver tilladt i Bibione, og hvor store bøderne bliver for dem, der overtræder forbuddet, bliver offentliggjort til maj.

Flere strande i Thailand, USA og Queensland i Australien har allerede indført forbud mod rygning. I Thailand kan det koste dig op til 19.000 kroner at smide skoddet i sandet.