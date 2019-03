12 oplevelser i Napoli: Byen har hævet sig fra sin snuskede fortid og har nu meget at prale af

Napoli var en by, som mange gik i en stor bue udenom indtil for få år siden. Ikke mindst forskræmte norditalienere, der var bange for at få stjålet deres smykker og tasker eller vælte over et skraldebjerg. Den udbredte kriminalitet, den nærmest lovløse tilstand, der hersker i visse bydele, samt løbende affaldskriser har i mange år kastet en sort skygge over den ellers så storslåede by.

Fakta Om skribenten

Eva Ravnbøl er korrespondent for TV2 i Italien. Forfatter til restaurantguiden ‘Romerske Restauranter’ samt kogebogen ‘Min italienske drøm’. Hun skriver jævnligt fra Italien for Politiken Rejser.

Problemerne er ikke væk, og mafiaen er ikke besejret, men det er lykkedes bystyret ved en helt målrettet indsats at få den grimme ælling til næsten at ligne en svane.

Derudover har forfatteren Elena Ferrantes bøger og tv-serie om ’Min geniale veninde’ skabt en kæmpe stor interesse for Napoli. Folk kommer rejsende til byen for med egne øjne at se de steder, hvor hovedpersonerne Lila og Lenù slog deres folder i 1950’erne og 60’erne.

På alle måder er byen pludselig blevet meget populær, og dens image væsentlig forandret.

Skoleklasser og familier fra hele Italien rejser herned og ikke kun for at opleve Pompeji som tidligere, men for at besøge selve denne helt særlige by ved foden af vulkanen Vesuv.

Turister fra både Europa og resten af kloden har også fået øjnene op for Napoli.

Indtil 2010 gæstede færre end 1 million byen årligt, nu overstiger antallet 3 millioner!

Her gemmer sig både verdenskunst og levn fra byens storhedstid som hovedstad for Syditalien, her kan man skue ud over et azurblåt Middelhav, her fås verdens bedste espresso, den ægte og skønne pizza napoletana, og her er en helt uforlignelig sprudlende og energisk stemning, der fascinerer og drager enhver, der besøger byen.

I modsætning til Venedig, Firenze, Siena og Rom har Napoli ikke ændret sig synderligt som følge af den øgede turisme. Byen er først og fremmest borgernes egen, men man er meget velkommen til at være med.

Napolitanerne har et naturligt højt aktivitetsniveau; de skramler, de rasler, de sludrer, de råber og de spiller musik overalt, og de gasser ustandselig op på deres scootere.

De er gæstfri, imødekommende, snedige, snarrådige og opfindsomme, og ingen skal komme og prøve at lave dem om.

Måske er der kommet mere streetfood i de små gader inde i bykernen, måske kan man spotte et par enkelte souvenirbutikker, og måske er køerne foran museerne blevet lidt længere. Men Napoli ligner sig selv og vedbliver at være sig selv, og det er en stor del af byens charme.

1Kunst under jorden

Napolis metrolinje 1 og 6 er værd at prøve alene for køreturens skyld. De fleste af stationerne undervejs er rene kunstværker og skabt af førende arkitekter fra både Italien og udlandet.

Metrostationen Toledo midt inde i centrum er blevet udråbt til den smukkeste i Europa, og den er virkelig også gribende flot. Man kører ned ad en stejl rulletrappe og ser havet skabt i turkise mosaikker og med lyseffekter, som gør rejsen til en sanseoplevelse af de sjældne.

I løbet af 2019 åbner stationen Duomo, som siges at blive endnu flottere end Toledo med arkæologiske udgravninger og en glaskuppel oppe på gadeplan. Den står stjernearkitekten Massimilliano Fuksas for.

Napolis offentlige transport

2 Moderne kunst i skummel gyde

Museo Madre er et internationalt anerkendt museum og galleri med en stor permanent kunstsamling og mange løbende udstillinger. Når man har set mange gamle kirker og palazzi, er det skønt til afveksling at besøge Madre, som viser en helt anden og moderne side af Napoli, som byen er mindre kendt for udenlands.

I Italien ved man dog godt, at Napoli har et meget levende og alsidigt kunstnermiljø, hvilket de mange gallerier, kunsthåndværkere, musiksteder, bogcafeer osv. vidner om. Tjek museets udstillinger, åbningstider og billetpriser på hjemmesiden. Entrébilletten er særlig billig for unge under 25 og pensionister.

Museo Madre, Via Luigi Settembrini 79

3Mærk historiens vingesus

For år tilbage kunne man støde ind i Oscar Wilde, Jean Paul Sartre eller Hemingway på Gambrinus. Dette er Napolis mest storslåede og legendariske café og konditori. Den stammer fra 1860 og er mødested for politikere, fodboldspillere, forretningsfolk fra vidt forskellige brancher, fine damer og operagæster, der skal have en drink eller en espresso inden forestillingen på San Carlo-teatret lige overfor.

På Gambrinus fås alle de berømteste napolitanske kager som sfoglietelle, caprese, babà og pastiera. I bogserien ’Min geniale veninde’ kommer Elena ind på denne fine café med sine døtre.

Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia 1

4 En spadseretur i napolitansk tempo

Efter en søndagsfrokost, eller måske bare en frieftermiddag i solskinsvejr går italienerne tur, en såkaldt passeggiata. Det er ofte ned ad strøget i en by eller langs vandet som her i Napoli, hvor promenaden, Lungomare Caracciolo, danner rammen om mange lange passeggiate.

Man tager sit bedste tøj på og slentrer glad af sted enten parvis, i små grupper (ofte af enten piger eller drenge) eller familier med børn på trehjulede cykler med slikkepinde eller is i hånden. Det er en stor oplevelse at iagttage denne traditionelle spadseretur, og den kan passende slutte af på et gelateria (en isbar) eller på en café med udsigt.

I ’Min geniale veninde’ ser Elena havet for første gang herfra, da hendes far følger hende i gymnasiet. Hele sin barndom havde hun tilbragt i det fattige kvarter Luzzatti uden at komme ind til centrum af byen eller ned til havnefronten.

Lungomare Caracciolo

5Napolis salte og sprøde kranse – taralli

Napolis ’fattigmandskost’ er i mange tilfælde blevet ophøjet til gastronomiske perler i det store verdenskøkken. Som en klar nummer ét ligger pizzaen, men også kager som babà og sfogliatelle fås langt uden for Italiens grænser.

Taralli er små sprøde kranse oprindelig lavet af overskydende brød- eller pizzadej tilsat svinefedt, peber og mandler. De havde i 1800-tallet en vigtig funktion som nærende, kalorieholdig mad til de fattige, som ofte også havde brug for mad, der havde lang holdbarhed. En slags beskøjter med ekstra mættende substans.

Taralli er ikke så berømte uden for Napoli, men her i byen er de alle vegne og er højst populære. I disse år oplever de en renæssance, og det er en oplagt madsouvenir at tage med hjem, hvis man som napolitanerne er sætter pris på dem. Besøg Leopoldos tarallificio flere steder i byen, bl.a. på Via Toledo. Det oprindelige bageri og hovedsæde ligger i Via Foria.

Tarallificio Leopoldo, Via Foria 212

6Besøg pizzagaden Via dei Tribunali

I denne gade midt i det gamle historie centrum af Napoli finder man byens oprindelige pizzeriaer. Her kommer pizzabagere, de kaldes pizzaiuoli, rejsende til fra resten af Italien og hele verden for at blive oplært. Det har de gjort i århundreder, og de familier, der ejer gadens pizzeriaer, har meget at være stolte af. I 2017 opnåede de at komme på Unesco’s Verdensarvliste for deres helt unikke kunstart.

Foto: Eva Ravnbøl Travlt gadeliv i Napoli. Her er det Via dei Tribunali.

At lave en rigtig pizza napoletana kræver mere end bare almindelig snilde og fingernemhed. Det kræver en særlig tør og varm håndflade, en speciel evne til at få dejen elastisk og et talent for at forme og bage pizzaen – naturligvis uden kageruller eller andet overflødigt udstyr.

I Via dei Tribunali konkurreres der om, hvem der laver den bedste pizza, og napolitanerne har selvfølgelig alle deres helt egen favorit. En, der ofte fremhæves og med rette, er Di Matteo. Margherita og marinara er de oprindelige og autentiske pizzaer. Alle andre er lidt uortodokse, men fås dog de fleste steder. Pizzeriaet Michele nær hovedbanegården er kendt for udelukkende at servere de to oprindelige slags.