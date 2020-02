Ung med de unge: Kan man i en alder af næsten 50 skifte skiene ud med snowboard?

Automatisk oplæsning Beta

»Har du stået på snowboard før«, spørger den svenske fyr bag disken i Kläppen Velkomstcenter.

»Jeg er blank«, siger jeg på dansk. »Helt blank«.

Han ser lidt forvirret ud, men da jeg vifter med hånden foran øjnene, forstår han, at jeg er nybegynder.

Jeg har sat mig for at starte på snowboard. I en alder af 47 år. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Lad os kalde det midtvejskrise, lad os kalde det at tage en udfordring op, som jeg har vendt og drejet nogle år. At kalde det en rejse ind i mørkets hjerte er måske lidt af en overdrivelse, men det føles lidt sådan, nu hvor jeg står og bestiller mit udlejningsudstyr.

»Har du stået på skateboard«, er hans næste spørgsmål, efter at han har fundet et par støvler og et begynderboard frem.

Nu liver jeg lidt op. Her kan jeg være med, og min forhåbning er blevet bekræftet: Jeg er lidt foran i forhold til en spejlblank nybegynder.

Det er søndag her i Kläppen, et af syv mindre skisportssteder i svenske Sälen, 740 kilometer nord for Malmø.

Min snowboardskole med i alt fem lektioner a fem kvarter begynder først mandag, så jeg vælger at booste min selvtillid ved at hive mine alpinski ud af bilens bagagerum. Efter otte ferier på ski kan man jo passende spørge sig selv, om det ikke er tid til forandring. Man kan også stille det omvendte spørgsmål, hvorfor i alverden der er grund til at slå sig selv tilbage til start.

Lektion 1

Mandag er det tid til første lektion. Jeg har været i Kläppen to gange før med familien, og jeg har noteret mig en del barmhjertige grønne bakker (her betyder grøn ikke ’græs’, men ’meget let’) og en cool snowpark med masser af unge, der forcerer pukler og diverse forhindringer, når de ikke lige ligger henslængt i toppen af parken, lyttende til den tunge hiphop, der banker ud af de allestedsnærværende højtalere.

Fakta Turen til Kläppen Klimaaftryk tur-retur:​ ​ Bil: 198 kg CO 2 per bil (divider med antallet af personer i bilen, og udregn dit klimaaftryk).​​​ Bus/tog: 61 kg CO 2 per passager.​​​ Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. ​ Forstå tallene, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken/klimaberegner​ Transport: I bil er der 760 kilometer til Kläppen fra København.​​​ Bus:Fjällexpressen eller Swebus kører fra Malmø til Kläppen. ​​​ Tog: Til Borlänge eller Mora og derefter en bus. ​​​ ​ Om Kläppen Ski Resort: Er et af syv skisportssteder i Sälen, Nordeuropas største skiområde med cirka to millioner turister årligt. Har 37 pister, heraf 9 med lys, 21 lifter og den totale pistelængde er 26 km. Der er også 42 km langrendsspor. ​​ Vis mere

Denne gang er familien efterladt i København, og nu er det migtid med fuldt fokus på at få sat tjektegn ud for punktet ’Snowboard’. Med de grønne bakker og snowparken in mente synes Kläppen er være det perfekte match. Den svenske krone er lav, skisportsstedet ligger cirka ni timer i bil fra København, instruktøren forstår dansk, og falder jeg helt igennem på boardet, er der stadig fine udfordringer i bakkerne for en slalomløber.

Jeg har dog en mistanke, som jeg får bekræftet, da jeg vil bestille snowboardundervisning. En voksen, der gerne vil på et snowboardhold i en uge, er ikke hverdagskost. Jeg kan vælge nogle let pebrede privattimer, eller også kan jeg melde mig til en enkelt gruppelektion enten onsdag eller fredag. Kun ved at presse på får jeg ekstraordinært lov til at være med på et børnehold for 8-14-årige.

Så mine fem medelever er noget yngre (7-11 år) end mine egne børn. Og der er andre forskelle, må jeg sande, mens den første lektion skrider frem. Mit all-black skitøj virker både kedeligt og altmodisch sammenlignet med de løse anorakker og farverige hjelme, der omgiver mig på bakkerne, hver gang en snowboarder overhaler mig.

Jeg vidste det godt, men nu er det bekræftet: Snowboarderuniformen kræver en pangfarve, men for guds skyld ikke 80’er-neonfarver, anorakken skal have hætte, hænge godt ned om hofterne, hjelmen er jo heldigvis blevet obligatorisk, men øreklapperne skal helst ikke være der, så hjelmen får et lidt mere elegant snit a la en funky cykelhjelm – til forskel fra min sorte skihjelm, som i denne sammenhæng ligner noget, som knallertkørerne hjemme på Amager er iført.

Men man kan jo ikke diskvalificeres for tøjstil, så nu er det med at komme i gang. Alle på holdet, inklusive instruktøren, Samuel, er svenskere, så det gælder om at spidse ører, når der kommunikeres. Heldigvis viser Samuel sig at være fuld af overskud, skarp på de danske vendinger og meget pædagogisk for at få de yngste på holdet og danskeren i omdrejninger.

»Hvad vil I opnå på denne uge«, spørger han for at få dialogen i gang.

Jeg vil gerne virke ambitiøs og har læst på lektien (holdbeskrivelsen), så jeg lirer af, at jeg håber at kunne svinge og bruge T-liften uden at ende på tværs af liftsporet, mens det halve Kläppen venter i kø. Og så kunne det være rigtigt smart at lære at bremse, indskyder jeg.

»Aha«, siger Samuel, og jeg tygger efterfølgende på, hvordan jeg skal tolke den respons, mens vi gennemgår de basale funktioner omkring bindinger, samt hvilken retning man skal køre i. Sparker du med højre fod, kører du mod venstre og omvendt. Lektion 1 viser sig at være forholdsvis overkommelig og dermed stærkt opbyggelig. Vi lærer at skubbe os frem mod liften med den bageste fod, mens den forreste fod forbliver i bindingen. Det kan selv en 7-årig gøre, kan jeg dog konstatere, da jeg tjekker min holdkammerat Ensa ud.

Fakta Klar til snowboard Hav fokus på dit udstyr og dermed din sikkerhed. Crashpants, håndledsbeskyttere og især rygskjold er vigtigt. Tjek, at dine bindinger er i orden, og lad være med at bruge din søns aflagte board, hvis det ikke passer til din skostørrelse eller højde.​ Øv dig hjemmefra. Stift bekendtskab med skateboard eller longboard, evt. waveboard og diverse surfboards. Et par timer på asfalten med et board kan give en fornemmelse af balancen, der skal til, og dermed lidt ekstra sikkerhed i den første tid på snowboardet. Tjek videoer på YouTube, og øv dig i bevægelserne foran spejlet.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kilde: Samuel Gomér, snowboardinstruktør i Kläppen Vis mere

Vi humper ti meter op ad bakken og skrider langsomt nedad igen, både forlæns og baglæns. Det giver en fornemmelse af, hvordan man bremser, hvilket er yderst tryghedsskabende før turen mod større højder, men det giver også et første indtryk af den helt store forskel på ski og snowboard.

Her påvirker vi ikke tyngdekraftens naturlige fremdrift ved at læne os til siden, men derimod frem og tilbage. Og man må man bare konstatere, at der er noget unaturligt ved den handling, som ikke harmonerer med, hvad kroppen mest har lyst til.

Fortumlede, ømme og svedende

Jeg kommer uvægerligt til at tænke tilbage på den klassiske teambuildingøvelse, hvor dine nye venner forhåbentlig griber dig, når du lader dig falde bagover. Her er det ikke støttende hænder, men blot hårdtstampet sne, der tager imod dig, og især det at læne sig tilbage kan være svært at overbevise sig selv om.

Vi har nu kæmpet os 100 meter op ad den grønne bakke ved hjælp af T-liften. Den velkendte bakke, som på ski virker nærmest flad, synes nu at have et betænkelig stejlt fald. Min nedfart ender med at være mere skrid end glid, hvilket minder mig om den første tid på ski.

På boardet er det ikke muligt at plove med bred benstilling, fordi fødderne irriterende nok er spændt fast på det samme bræt, så den mest naturlige måde at bremse på er at læne sig mest muligt væk fra bakkens fald, hvilket er så fristende, at jeg får overbalance og ender i sneen.

På forunderlig vis lykkes det dog gentagne gange at få tvunget brættet rundt i et stort skridende sving ved at skifte balancen i sidste øjeblik ved bakkens sidekanter. Og pludselig er vi nede i bunden igen, lettere fortumlede, ømme og svedende, men trods alt med et par sving på cv’et.

Samuel runder lektionen af, og jeg får lyst til at hvile på laurbærrene resten af dagen i restauranten på toppen af fjeldet, men den går ikke. Hemmeligheden bag en god udvikling i løbet af sådan en uge er ikke kun de daglige lektioner, men at vi selv efterfølgende arbejder i bakkerne med det, vi har lært, formaner Samuel.

Så jeg er en artig elev og tager et par timer i bakkerne, hvor jeg agerer stærkt skridende, hårdt faldende Playmobil-mand uden den fjerneste elasticitet i kroppen. Men ned kommer jeg.

Lektion 2

Tirsdag bliver fårene skilt fra bukkene. Brødrene Oscar og Alex bliver sendt op på et hold for letøvede, og jeg forventer, at Samuel peger mig samme vej. Men det sker ikke, og jeg er pludselig tilbage i gymnastiksalen i folkeskolen, når der skulle vælges hold, men jeg trøster mig med, at de to drenge havde snuset et par dage til snowboard sidste år, og at de derfor så ret solide ud i svingene allerede på førstedagen.

Foto: Claus Johannesen Brødrene Oscar og Alex er blevet rykket op på et bedre hold og så er der kun de meget små og den meget store tilbage på Samuels snowboardhold.

Jeg kan dog også se, hvad der sker, hvis man ikke øver selv. Af de tre tilbageværende børn har Vilde givet den en skalle, og vi svinger på samme niveau, mens de to søskende Nela og Ensa har løbet på ski med deres forældre efter første lektion og derfor stadig kæmper med at få svinget boardet rundt.