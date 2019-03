1980'ernes Zagreb er flyttet på museum

Et besøg på Zagreb’s 80’s Museum er mere end pastelfarve, skulderpuder og crepet hår. Det er et interaktivt indblik i kroaternes hverdag i 1980’erne og en fortælling om de gyldne tider før Jugoslaviens sammenbrud.

Det her var min store kærlighed«, siger Ivona Haller med et stort smil.

Foran sig holder hun en lp med Jugoslaviens største popikon, balkanlandenes svar på Tom Jones, Zdravko Čolić, hvis lp’er i 1980’erne var allemandseje i hver en afkrog af det tidligere Jugoslavien.

Der bliver stille et kort øjeblik, imens Ivona Hallerss øjne fyldes med erindringer fra hendes teenageår.

»Musikken spillede en vigtig rolle for os. Det var jo også et vindue ud til verden. Jeg er ked af at sige det, men Zdravko kunne ikke måle sig med Bowie og Depeche Mode i mine 80’ere. Danseklubber blomstrede op i de større byer, og tilværelsen var stabil. Det var gyldne tider for os, men jeg var nok en lille smule ustabil selv, for vi elskede at gå på natklub alle ugens syv dage«, griner Ivona Haller og lægger lp’en fra sig.

Foto: Jens Hjalte Løgstrup Museumsguiden Ivona Haller genser lp-omslag fra 1980'erne.

Ved siden af sit job som kulturjournalist hos Kroatiens nationale tv-station, HRT, guider kroatiske Ivona Haller turister rundt til de forskellige seværdigheder i hendes hjemby, Zagreb. I dag har hun inviteret os på besøg hos Zagrebs 80’s Museum, der åbnede dørene for første gang i december 2017.

Museet består af en seksværelses lejlighed på første sal i gaden Radiceva, en af Zagrebs ældste gader. Lejligheden er rekonstrueret til at ligne et typisk hjem i 1980’erne. Årtiet, da Jugoslaviens kommunistiske diktator Josip Broz Tito dør, og de socialistiske idealer skaber en udbredt optimisme og følelse af sikkerhed blandt befolkningen.

En socialistisk tidslomme

Til tonerne af en af Zdravko Čolićs sange om kærlighed fortsætter turen med Ivona Haller. Fra pladespilleren og det falmende tyrkiske gulvtæppe i dagligstuen og ud på det sildebensmønstrede parketgulv. Forbi Bagat-symaskinen, opkaldt efter en af Jugoslaviens mange krigshelte, Vlado Bagat, og ud mod de appelsinorange køkkenlåger.

»Alle, jeg kender, havde sådan et køkken her. For at være helt ærlig tror jeg faktisk stadigvæk, jeg har et i vores sommerhus«, lyder det med et stort grin fra Ivona Haller, hvis permanente smil siger en hel del om, hvordan det føles for hende at gå på opdagelse i denne tidslomme af et museum.

Foto: Jens Hjalte Løgstrup Sådan kunne en lejlighed i Zagreb se ud i 1980'erne. Og på et museum i dag.

»Sagen er, at på det her tidspunkt ejede vi alle de samme ting. Vi havde de samme køkkener, møbler, pladespillere, vaskemaskiner, bestik osv. Den eneste forskel mellem et lægehjem og et taxichaufførhjem var bøgerne i reolerne. Det var den smukke side af socialismen«, siger hun og samler et plastikæble op fra det runde spisebord.

Hvor man normalt aldrig vil røre udstillede genstande på et museum, så opfordrer 80’er-museet i Zagreb besøgende til at prøve tøjet i garderoben, skifte musikken ud på pladeafspilleren, hoppe bag rattet i Zastava 750’eren og prøve kræfter med Commodore 64’eren i spilleværelset.