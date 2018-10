På byvandring langt fra Kroatiens turistmasser Kroatiske Sibenik, der ligger smukt ud til Adriaterhavet, bliver ofte overset til fordel for Dubrovnik og Split. Men byen, hvis katedral i 2001 kom på Unesco's liste over kulturarv, forkæler med både store attraktioner og små, ofte pudsige, hemmeligheder.

Sibenik kravler op ad klippevæggen imod Skt. Michael-fæstningen via sammenfiltrede gyder, som – heldigvis – har fået lov at beholde deres lidt skødesløse, middelhavsagtige patina med tilfældige lapperier af huller i facader og på de røde tage.

Når man spadserer rundt i de smalle og hyppigt ret stejle gyder i den kroatiske by nord for Split, kryber byens sjæl hurtigt ind under huden. Her midt på dagen er varmen høj, men heldigvis har et skydække valgt at lægge sig dovent over byen, så det bliver udholdeligt at gå udenfor. Visse steder er der fra stræderne kig igennem porte til små gårdhaver, som giver mindelser om spanske patios.

Rejsedeklaration

Politikens flybillet og ophold var betalt af Kroatiens turistråd. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi bevæger os endnu længere op til fæstningen, der troner i al sin vælde oven over os. Her i sommerperioden er hele fæstningens indre omdannet til festivalplads med scene og adskillige tilskuerpladser, så gæsterne kan overvære kulturelle arrangementer i fabelagtige omgivelser. Udsigten ned over byens røde tage og videre ud mod skærgårdens mange gyldne klippeøer ud for den kroatiske adriaterhavskyst slår nemlig alt.

En af Dalmatiens ældste byer

Sibenik er en dalmatisk tidslomme med prægtige levn fra de historiske epoker, byen har gennemlevet. Måske især den venetianske periode har sat sine tydelige aftryk i den gamle bydel. Indlysende nok, for byen var under Venezias herredømme i omkring 400 år frem til 1797, og venezianerne sørgede for at holde skansen over for osmannerne.

Bybilledet domineres da også af den svulmende Skt. Michael-fæstning, højt hævet over byen. Sibenik blev imidlertid, i modsætning til de andre dalmatiske byer, ikke grundlagt af hverken romerne eller venezianerne, men af kroatere tilbage i 900-tallet. Så tidligt er der dog ikke mange vidnesbyrd om i byen.

Fakta Sådan kommer du til Sibenik Transport: Norwegian og SAS flyver direkte fra København til Split, 80 km mod sydøst, i sommerhalvåret. I bil er der fra den danske grænse ca. 1.750 km og fra færgen i Rostock ca. 1.570 km. Rejsetidspunkt: Sibenik er mest behagelig fra midt april-slut oktober, men i juli og august er temperaturerne ofte højere, ligesom priserne. Prisniveau: Lavere end i Dubrovnik, men hoteludbuddet er også lavere. Tjek evt. priser på nogle af byens boutique-hoteller. Det i artiklen nævnte koster i slut september ca. 1.450 kr. for et dobbeltværelse. Flere væsentligt billigere findes også. www.sibenik-tourism.hr Vis mere

Efter den venezianske periode blev Sibenik sammen med det øvrige Dalmatien indlemmet under østrigsk herredømme og efter Første Verdenskrig under Jugoslaviens indtil Kroatiens selvstændighed i 1991.

Vi er i kyndige hænder hos guiden, Ante Caric, som fører os rundt i nogle timer i byen.

»Jeg anerkender Dubrovniks fortræffeligheder, men ikke desto mindre holder jeg mere af Sibenik. Den har bevaret sin autentiske aura, som er gået noget fløjten i Dubrovnik på grund af det massive rykind af turister. I dag bor uhyre få almindelige borgere i Dubrovniks gamle bydel, fordi boligpriserne er røget i vejret. I Sibeniks middelalderlige bydel bor folk, sådan som de har gjort til alle tider, fordi ejendomspriserne ikke er røget over smertegrænsen«, fastslår Ante Caric, mens han peger på – netop – almindelige mennesker, som går ud og ind ad de smalle døre i de grålige stenhuse.

Nogle tager sig en snak med hinanden, og en synligt afslappet stemning breder sig i det lille kvarter, vi befinder os i, lidt oppe ad nogle af de trapper, som her er så mange af i den stejle gamle bydel.

Foto: Jens Henrik Nybo En spadseretur langs et af de bilfri hovedstrøg i Sibenik vil både byde på visuelle lækkerbidskner og pirre købelyst i nogle af de fine designerbutikker.

En spadseretur langs et af de bilfri hovedstrøg i Sibenik vil både byde på visuelle lækkerbidskner og pirre købelyst i nogle af de fine designerbutikker. Foto: Jens Henrik Nybo

Ante Caric supplerer dog med at nævne, at en engelsk avis for nylig publicerede en artikel, hvor den spåede Sibenik til at blive den 'nye Dubrovnik'.

»Jeg håber bare, at udviklingen her i Sibenik kommer til at foregå i et mere moderat tempo«.

Sidste år besøgte godt en kvart million gæster Sibenik, mens syv millioner besøgte den gamle bydel i Dubrovnik.

Maden trives vel

Ante Caric ernærer sig delvis som guide for Sibeniks turistkontor, men er samtidig madskribent.

»Jeg elsker god mad og er så heldig at kunne videregive herlige oplevelser til følgere på blogs og i artikler om den fine madscene, som hen ad vejen er opstået her i Sibenik. Pelegrini-restauranten har for nylig fået en michelinstjerne som det seneste af blot tre spisesteder i hele Kroatien«.

Ante Caric mener, at når en ret lille by som Sibenik med bare 40.000 indbyggere har fået en michelinrestaurant – i konkurrence med langt større byer som Zagreb og Split – så skyldes det den kreative virkelyst, der er udbredt i Sibenik.