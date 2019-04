Midt i Frankrig ligger vulkaner, alle kan vandre på

En tør fløjte lyder, før det moderne bjergtog indleder sin glidende opstigning mod toppen.

Som vi nærmer os toppen af Puy de Dôme, tynder den sprød-grønne vegetation ud. Vi sender en tanke til den danske cykelrytter Johnny Weltz, som sejrede netop her i 1988, sidste gang Tour de France-feltet lagde vejen forbi den udslukte vulkantop.

Snart er vi 1.465 meter over vandoverfladen. Et hurtigt kig på passagerernes udstyr vidner om, at der er mange veje ned ad bjergsiden: Enkelte passagerer har proppet deres rygsæk med faldskærmsudstyr. Andre har klapvogne, bæreseler og vandrestave med, mens en tredje gruppe i klipklapper medbringer køletasker med henblik på en fransk frokost over trægrænsen.

Efter 15 minutter når vi toppen af Puy de Dôme. Her kan man spejde ud over vulkankæden Puy, som i september sidste år blev optaget på Unescos Verdensarvliste, fordi området giver et særligt indblik i et flere tusind år gammelt vulkanlandskab. Over 30 kilometer fra nord til syd indgår 80 frodige vulkankæmper i en varieret natur. Nogle steder er man som dumpet ned i hobbitternes ’Herred’, andre steder er der mere irsk højland over det bakkede landskab. Og sydpå fører små bjergveje én gennem dybe dale med dramatiske klippeformationer og forbi mørke bjergsøer.

Foto: Carl Emil Arnfred Et bjergtog tager vandrere, faldskærmsudspringere og fuglekiggere til toppen af vulkanen Puy de Dome.

Selv om det er turistsæson, og store dele af Frankrig er overrendt af turister, er turismen ikke overvældende her i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, som ligger to timers kørsel vest for madhovedstaden Lyon.

Vi er af sted med to børn på 2 og 6 år, så vi tager den lette vandrerute ned ad Puy de Dôme. Stien er nem med et varieret underlag, så nedturen går slag i slag med lillesøster i en bæresele og storebror på egne ben. Det første stykke er stejlt ned ad træbeklædte trapper, efterfulgt af smalle stier over bjergskråningens eng. Den sidste bid vandrer vi gennem bøgeskov på brede ruter med vulkangrus, der klistrer til alt, der minder om en magnet. Efter to timer inklusive frokostpause med baguette blandt græssende får er vi tilbage, hvor vi begyndte.

Det er blot én af de utallige vandreruter, der snor sig rundt om og op og ned ad regionens vulkaner. Der er ruter for mennesker, der lige har lært at gå, og for dem, der vandrer, hver gang der står ferie i kalenderen. De sultne kan nuppe en af den regionale osterutes 37 etaper. De tørstige kan starte en vandretur, hvor Volvic-kilden har sit udspring.

Der er altså vandrestier for enhver smag i det franske vulkanområde. Men kombinationen af aktiv ferie og vulkanernes fascinerende historie gør det til et oplagt begynderområde for familier med børn.

Foto: Carl Emil Arnfred På de stejleste steder er vandrestierne flere steder beklædt med trætrapper. Her nedstigningen fra Puy de Dome.

Vulkaner i 4D

Den yngste af vulkanerne i Auvergne har været sovende i mindst 6.000 år, mens den ældste havde sit sidste udbrud for mere end 700.000 år siden. Der er mange muligheder for at blive klogere på områdets vulkaner, og flere oplevelsesparker har forsøgt at spinde guld på vulkanernes mystiske drama.

Vulkanernes svar på Jurassic Park hedder Vulcania, ligger i byen Saint-Ours et kvarters kørsel fra Clermont-Ferrand og er klart at foretrække frem for naboen Volcan de Lemptègy, som slår sig stort op på at køre turister rundt i en forvokset grusgrav.

»Er du klar til at møde naturens kræfter?«, spørger Vulcania, inden man føres gennem en stor hvid dampsky.

Herefter går turen ned gennem et kunstigt vulkankrater ad en snegleformet sti. Hvid røg vælter op sammen med en dyb buldren.

Vi starter i museets indendørs afdeling, der ligger under jorden på bunden af det kunstige krater. Her i dybet er der et utal af oplevelser for de adrenalinsultne. Vi prøver en tur i en lun lavaklump lidt i stil med de gamle Baljerne i Tivoli. Langsomt glider vi rundt i et univers med forskellige scener, der viser, hvordan vulkaner gennem tiderne har været genstand for lige dele frygt og tilbedelse. I museets utallige biografsale kan man komme helt tæt på vulkanernes bulder og brag med 4D-film. Vi sætter os i de bløde lænestole, der begynder at vibrere, et kraftigt vindstød puster os i nakken, og et forsøg på at kopiere duften af rødglødende lava når vores næsebor.

I en anden sal vil Vulcania give os fornemmelsen af at overflyve vulkanerne, som var vi ørne. En bevægelig bås og et aflangt lærred med en actionpakket naturfilm i fugleperspektiv gør et hæderligt forsøg på at give os fornemmelsen af, at vi alle er fjerklædte franske superflyvere. Sidst, men ikke mindst kan man halvdelen af ugens dage stige til vejrs i en tøjret luftballon, der bringer gæsterne 100 meter op i luften.

Foto: Carl Emil Arnfred Ved indgangen til oplevelsesparken Vulcania mødes man af en sky af vanddamp.

Ved indgangen til oplevelsesparken Vulcania mødes man af en sky af vanddamp. Foto: Carl Emil Arnfred

Det er fascinerende, men efterlader også et indtryk af, at den primært indendørs oplevelsespark er bange for at kede sine besøgende. Heldigvis har Vulcania også masser af stof til geologinørderne, der kan grave sig ned i viden om tektoniske plader, jordskælv og lava. Ja, hele universet kan man blive klogere på i Vulcania.