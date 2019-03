Mærk verden med Sune og Per: Er du til vandrestøvler eller ridehest?

Der findes mennesker, der simpelthen ikke kan få tilværelsen magelig nok. Og så er der dem, der gerne vil mærke livet bruse gennem kroppen.

Det er lidt sådan billedet tegner sig, da rejsejournalistikkens mest umage par skal opleve vildmarken i Dalsland halvanden time i bil nord for Göteborg.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af VisitSweden. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Sune Højrup Bencke, 44 år og en ottendedel svensker, har testet mulighederne i Dalsland som naturens glade søn, der iført vandrestøvler, kompas og drikkekop dinglende i karabinhage fra rygsækken er med på ægte spejdermaner.

Per Munch, 55 år og anderledes mæt af dage vælger de lette løsninger, hvor bekvemmelighed, komfort og faste spisetider er på programmet. Og melder sulten sig alligevel, har han altid en tube Kalles Kaviar og en rulle tyndbrød ved hånden.

Som en anden ridefoged ser Per ned på Sune, der ellers har brug for lidt opbakning efter dagens hårde vandretur.

Som en anden ridefoged ser Per ned på Sune, der ellers har brug for lidt opbakning efter dagens hårde vandretur.

Og så ender det hverken værre eller bedre end at en simpel tur ud i naturen ender som et opgør mellem vandrestøvler og ridehest.

Mærk verden med Sune & Per Denne gang i Dalsland Dalsland er et naturskønt vildmarksområde med flere end 1.100 søer, strømløb, skov og vildmark. Tidligere har egnen levet af skovdrift, jernindustri og skibsværft, for her var masser af adgang til tømmer og vand, som både kunne bruges som transportvej og som energikilde til møller og drivremme. Men nu er den eneste industri, man rigtig går op i, turismen. Det betyder, at der er vandring i fjeldet og ad gamle pilgrimsruter, dyreliv – elg, rådyr, bæver og fugle – geddefiskeri og alle former for sjov på vandet. Eksklusive herregårde og primitivt lejrliv. Og så er der bygget ziplinebaner og klatrebaner i Dalslands Aktiviteter, der startede for 25 år siden med en enkelt, forkølet forlystelse, hvor weekendgæster kunne vaske guld. Vis mere

At vandre i skov og fjeld er for Sune at leve. Og terrænet i Dalsland er både tilgivende og afvekslende, så han ser ingen anden udvej end at skynde sig at snøre de fornuftige vandrestøvler, fylde feltflasken og komme af sted.

Sune: »Det eneste store minus ved vandreturen er, da jeg møder Per, og hans muldyr fjærter mig lige i hovedet. Men det er en bagatel, som ethvert naturmenneske bør kunne bære over med. Forud er gået en vandretur gennem et landskab skabt efter istiden, hvor smeltevandets hærgen har kreeret jättegryter (kæmpegryder), kuglerunde huller i terrænet med op til 2,5 meters dybde, fyldt med vand. Vandet i den klare elv er så rent, at du bare dypper koppen i og drikker det livgivende vand, en slags naturens eget brændstof. Jeg vandrer over klipper, gennem hårdt terræn og må ofte være forsigtigt ikke at træde i de hestepærer, som Per og hans nye ven, Pluto, strategisk har strøet ud på ruten«.

Fakta Turen går til Dalsland Klimaaftryk tur-retur Bil: 127 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 39 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Dalsland er et område, der starter halvanden time nord for Göteborg. Mod vest grænser Dalsland op til Norge, mod øst slutter området med søen Vänern. Dalsland har 50.000 indbyggere og er i areal seks gange større end Bornholm. Eneste rigtige by er Åmål, der blev verdensberømt for at være et hul i teenagefilmen ’Fucking Åmål’. Turister kommer til Dalsland for at opleve vildmarkens glæder i bekvem nærhed af civilisationen. Kajak, kano og fiskeri er oplagt. Cykling og vandring også. Bæversafari er en klassiker. Dalsland markedsfører sig også på lokal og økologisk mad og på at være et godt sted at slappe af, bl.a. med nedstressende 72 timers glashytter og shinrin-yoku, der er japansk for at bade i vandløb i skoven. Se mere på vastsverige.com og visitsweden.com Vis mere

Per tænker mere brændstoføkonomisk, sådan som menneskeheden altid har gjort, når den skulle skabe ny storhed ved innovation og rationalisering. Han har derfor – selv om hans udgang er et sundt og naturligt had til hovdyr – besluttet sig for at snuppe en enkelt hestekraft til at hjælpe sig på vej med fjeldvandringen.

Per: »Det var skræmmende at komme op på Pluto, men det blev hurtigt en sand fornøjelse at blive båret i kongestol gennem naturen. Clara Gustafsson forklarede mig, at jeg skulle stå lidt op i stigbøjlerne og ikke bare sidde som en »sæk hø«. Jeg prøvede, men det var nok ikke så elegant set udefra. Den smalle, stenede skovsti op ad bjerget var en psykologisk udfordring, men Pluto havde fod på det hele tiden«.

Sådan: For eksempel koster to timers ridning med guide 600 svenske kroner (423 kr.), hvis man er minimum 3 personer. Kan også arrangeres med spisning eller som lang tur med overnatning. Læs mere her: Dalslandsaktiviteter

Bonusinfo: Hvis man ikke har mod på det med heste, men stadig gerne vil have en skræk i livet, kan man prøve Dalslands Aktiviteters trætopbane. Her har de også det, der indtil for nylig var Skandinaviens længste ziplinebane, hvor man suser 600 meter gennem luften, kun fastgjort til en tynd stålwire.