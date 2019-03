12 oplevelser i Helsinki: Verdens designhovedstad rykker med nye arkitektoniske perler

I slutningen af 1960’erne tegnede Finlands største arkitekt, Alvar Aalto, en plan for et nyt centrum i hovedstaden Helsinki. Det gamle centrum omkring Senatstorvet var planlagt og bygget i klassisk russisk stil, men Aalto havde en vision om, at en række hvide bygninger skulle spejle sig i Töölöbugten lidt længere nordpå og udgøre et nyt centrum for magt, kultur og forretning omkring Finlands parlament og Nationalmuseet. Finlandiahuset, det store hvide kongrescenter ved indfaldsvejen til Helsinki, var den eneste af bygningerne, der blev opført. Selv om bystyret godkendte planen, blev den aldrig realiseret, og det var en stor skuffelse for Alvar Aalto.

Om skribenten Trine Daimi Kalliomäki er forfatter til ’Turen går til Helsinki og Finland’ og har bidraget til ’Vide verden, Helsinki’ med et kapitel om saunakultur. Trine holder foredrag om Finland som rejseland og de finske krigsbørn, finnebørnene.

De senere år har hans plan dog fået en slags revanche, for selv om bygningerne ikke blev opført, er hans vision om kulturinstitutioner langs Töölöbugten endelig blevet realiseret. Her ligger Operaen, Musikhuset, Finlandiahuset, et avishus for den landsdækkende avis Helsingin Sanomat og Finlands hidtil førende kunstmuseum, Kiasma. Sidste år føjede byen to arkitektoniske perler til området med Oodi, det nye hovedbibliotek, og Amox Rex, et hypermoderne kunstmuseum bygget under jorden.

1Funktionalistisk biograf møder psykedelisk kunstmuseum

Den første udstilling i Amox Rex satte i 2018 en meget høj standard for, hvad man kan forvente af Helsinkis største privatejede kunstmuseum. Museet har indgang gennem det kendte Lasipalatsi (Glaspaladset) fra 1936, og det er kun nogle meget spektakulære ovenlysvinduer, der røber, at der under jorden er et gigantisk kunstmuseum. Folk på gaden kan kravle rundt på ovenlysvinduerne og kigge ned.

Foto: Mika Huisman

Dog ikke til den første udstilling, som var skabt af det japanske kunstnerkollektiv teamLab med et utal af digitale projektioner, som indhyllede lokalerne i levende billeder af psykedeliske mønstre, sommerfugle og fantasidyr. Børnene rendte rundt på gulvet for at fange de fantasifulde væsener, mens de ældre besøgende måtte læne sig op ad væggen for at bevare fodfæstet. Det er noget af det, man kan forvente, når man besøger Amos Rex. Der vil dog også være mulighed for at se kunstmuseets egne samlinger og mere stilfærdig moderne kunst som Magritte og Frosterus. Museet har i modsætning til de fleste andre museer åbent om mandagen.

Amos Rex (Lasipalatsi), Mannerheimintie 22-24

2En ode til det oplyste menneske

Helsinkis nye centralbibliotek, Oodi (ode), er placeret lige over for parlamentet for at symbolisere relationen mellem regeringen og befolkningen. Der er ikke mange bøger i det tre etager høje bibliotek: Kun omkring 100.000 bøger er placeret på reoler. Resten af bibliotekets 3,4 millioner bøger er tilgængelige online eller via bogrobotter, der fremskaffer dem på et øjeblik.

Foto: Daniel Leiviska

Biblioteket skal ifølge Finlands nye bibliotekslov promovere livslang læring, aktive borgere, demokrati og ytringsfrihed. Derfor er biblioteket lige så meget et mødested for forskellige interessegrupper med plads til begivenheder eller bare at hænge ud. Børnene kan lege, og forældrene drikke kaffe.

Helsinki Centralbibliotek Oodi, Töölönlahdenkatu 4

3Hæng ud med de lokale i Kallio

Boheme, bøsser og kaffebarer sætter kulør på bydelen Kallio, som p.t. er det mest trendy hjørne af Helsinki. Engang var det et arbejderkvarter, nu er det kunstnere og alternative, der giver bydelen liv. Bjørneparken er hjertet i Kallio og bliver vedligeholdt af lokale, der insisterede på skønhed i deres bydel. Ud til parken ligger flere spændende cafeer, og i selve parken er der udendørsservering om sommeren.

Foto: Kuvio Corporation

Ipi Kulmakuppila er en café opkaldt efter en lokal advokat med kælenavnet Ipi, som lokale i området ønskede at hylde efter hans død. Her hænger de lokale ud over en kop kaffe eller god hjemmelavet mad – gerne økologisk, glutenfrit, og med fokus på gode råvarer.

Ipi Kulmakuppila, Porthaninkatu 13

4Falbyder svampe, bær og saunaudstyr

Tag et indkøbsnet i stof under armen, og blend ind med de lokale på Hakaniemi Torv ved det gamle arbejderkvarter Kallio. Her handler finnerne alt det traditionelle, bær, svampe og dagens grøntsager og fisk, men også nye økologiske specialiteter, lakrids og saunaudstyr.

Foto: Trine Daimi Kalliomäki

Kaffen serveres i forblæste orange telte med berlinere i overstørrelse eller de traditionelle karelske pirogger.

Hakaniemi Torv og torvehal

5Saunakultur i kultursaunaen

Lidt tilbagetrukket fra byens larm ved Hakaniemi-kajen ligger den hvide sauna med stilhed, kunst og meditation. Kultursaunaen opstod som en idé i forbindelse med Helsinkis nominering som verdens designhovedstad og kom til at markere begyndelsen på en ny trend: genoplivningen af saunaer med offentlig adgang, nu i moderne arkitektur i nedlagte industrihavne. Her kommer man gerne alene og nyder stilheden. Fra saunarummet er der udsigt over havet, og efter den varme damp kan man vælge enten at overhælde sig med vand fra det kolde kar eller iføre sig en badedragt og hoppe i havnen.

Kulttuuri Sauna, Hakaniemenranta 17

6Finsk design gennem 350 år

Den store fejring af Finlands 100-års fødselsdag fordrede, at mange – både private og institutioner – tog sig sammen og vovede sig ud af deres finske tryghedszone, hvor den, der lever stille, lever bedst. Alle rankede ryggen, skød brystet frem og fandt mod til at fremvise det, de var stolte af. Og der var nok at vælge imellem. For Designmuseet handler det om udstillingen ’Utopia Now: The Story of Finnish Design’.

Foto: Paavo Lehtonen

Kan ses frem til slutningen af 2020 og digitalt på adressen collection.designmuseum.fi.

Designmuseo (designmuseet), Korkeavuorenkatu 23

7Enkelt strikdesign med evigt liv

Sidste år åbnede en ombygget 2. etage på det femstjernede hotel Kämp, Kämp Garden, med det mest eksklusive inden for finsk, skandinavisk og internationalt design. Her finder du bl.a. Arela, et finsk strikdesign med forkærlighed for kashmir. Med strikket følger et plejesæt med vaskeprodukter og kam, så du kan bevare materialet som nyt længere. Du kan også indlevere dit strik til butikken, så plejer de og reparerer eller tager det retur og genanvender det enten direkte som secondhand eller som del af et nyt produkt.