Få et glimt af fordums storhed i Abkhasiens forladte mineby

Et særligt fornemt eksempel på Stalin-periodens byggestil forgår i en svunden kulmineby i den lille sortehavsrepublik Abkhasien. Tusinder boede og arbejdede her i Sovjettiden – nu er der få familier tilbage.

Bygningen dernede var biograf. Der lå posthuset. På denne side befandt sig en boghandel og en tandlægeklinik. Derovre havde vi et apotek og et univermag,« siger Vova, der bruger det russiske ord for indkøbscenter.

Han er guide og en af de sidste indbyggere i Akarmarskaja Sona, Akarmara-zonen – et veludbygget, men nu næsten helt forladt tidligere minesamfund langt inde mellem Abkhasiens bjerge. Iklædt kamuflagebukser, med skægstubbe og aldrig forsømmende en lejlighed til at tænde en cigaret viser Vova gennem ruinbyen og hen mod soklen, hvor statuen af Stalin stod.

Foto: Jens Malling Et kulturhus dannede engang ramme om festlige begivenheder som Minearbejderens Dag.

De fireetagers huse omkring resterne af monumentet rejser sig som tomme skaller. Flere steder mangler taget. Himlen stirrer med lyseblå øjne gennem vinduesrammerne og ned i de øde gader. Et rod af plantestængler falder ud over gesimsernes klare linjer.

Vegetationen var tidligere tæmmet og tilpasset en velordnet by. Nu snor træer og planter sig frem overalt – ubeskårede, forvoksede, orienteringsløse. Alle gevækster får lov at vokse vildt i den tidligere autonome sovjetrepubliks fugtige varme.

I takt med solens gang hen over eftermiddagen vokser balkonernes aftegninger langs facaderne. Men på steder, hvor skyggerne aldrig viger, har mørke og fugt sat sig for at opløse murværket.

»Her i Akarmara bor 10-12 familier, og i Dsjantukha er der stadig 7. Poljana har ikke en eneste beboer tilbage,« fortæller Vova mellem to sug om de tre forhenværende minebyer, der tilsammen udgør Akarmarskaja Sona.

Foto: Jens Malling Rester af en gangsti med balustrader på begge sider leder op til en udsigtsplads. Her spadserede minearbejderne med deres familier på en velfortjent fridag.

Da Abkhasien stadig var en del af USSR, havde hver beboelse omkring 4.000 indbyggere. Men Sovjetunionens undergang i 1991 og en borgerkrig mellem abkhasere og georgiere i 1992-93 fjernede grundlaget for at drive kulminerne. Ruiner af kulturhuse, banegårde, hospitaler, svævebanestationer, kantiner og elværker ligger spredt ud i dalene og op langs bjergsiderne.

Foto: Jens Malling Diktatoren forsvandt, men soklen er blevet. En statue af Stalin prydede engang Akarmara.

Alligevel formår forfaldet ikke at skjule bygningernes høje kvalitet. Eller det faktum, at de sovjetiske myndigheder postede enorme ressourcer i at anlægge minesamfundet. Akarmara-zonen og nabobyen Tkvartjeli blev overvejende opført i en stil, der hedder socialistisk klassicisme. Den er kendetegnet ved søjler, balustrader, buer og hvælvinger. Ikke sjældent dukker statuer af proletarer modelleret efter græske helte op.

Slægtled efter slægtled af sjakhtjory – det russiske ord for minearbejdere – puklede i de snævre underjordiske gange. For det farlige slid blev de belønnet med fornemme boliger, god forplejning i kantinerne, høje lønninger og behørige pensioner. Den storslåede arkitektur tjente til at give minearbejderne en følelse af stolthed over med deres indsats at bidrage til almenvellet.

Salg af mursten

På ekspeditioner i denne del af Kaukasusbjergene opdagede sovjetiske videnskabsmænd kullets høje kvalitet i 1920’erne, og det spillede en vigtig rolle under de første femårsplaner og industrialiseringen af USSR i 1930’erne. Mineindustrien i Abkhasien tiltrak specialister og højtuddannet personel fra hele Sovjetunionen.

Foto: Jens Malling De gedigne huse i Akarmara det engang fremgangsrige minesamfund forgår i den subtropiske hede.

Akarmara-zonen fremstår som et enestående udtryk for Stalin-periodens æstetik. Fattigdom og arbejdsløshed eksploderede efter imperiets kollaps i 1991. De er ulykker i sig selv, men truer også det arkitektoniske ensemble direkte. For at opretholde tilværelsen bidrager de få tilbageværende lokale selv til ødelæggelserne af de smukke bygninger.

»De bryder væggene ned, tager murstene fra husene og sælger dem. Hver mursten indbringer et par rubler,« siger Vova.

Selv bor han her i hovedgaden i en tidligere fornem lejlighed i en del af bygningen, der ikke er helt så hårdt ramt af nedgangen. Med sine 49 år husker han tiden, da samfundene stadig fungerede. Et sindrigt system af svævebaner bragte kullet fra minerne ned til de ventende godstog i dalen. Vognlæs efter vognlæs, der krydsede broer og viadukter, bragte den sorte masse gennem bjergene og videre ud i Sovjetunionen.