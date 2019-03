Store planer for 2015: Ros til lufthavn for nyt klimavenligt tiltag

Med en ny klimastrategi har Københavns Lufthavn skemalagt sine CO 2 -planer frem til 2050. Første skridt er at være CO 2 -neutral i 2019 på de områder, som lufthavnen selv har kontrol over. Det er energi- og brændstofforbrug samt medarbejdernes forretningsrejser. Samlet set udgør det 7 procent af Københavns Lufthavns CO 2 -udledning.

Dernæst skal lufthavnen i 2030 være udledningsfri, når det kommer til transport til og fra lufthavnen. Til slut er det store mål, at lufthavnen i 205o skal være helt CO 2 -neutral. Det betyder blandt andet, at der til den tid skal være fundet en løsning for bæredygtigt brændstof som afløser for den fossile brændstof, der benyttes i dag.

Planerne får ros i Det Økologiske Råd.

»Det er en god udmelding. Måske er der nogen, der tænker, at det er banalt, at en virksomhed melder ud, at den vil være CO 2 -neutral i 2050, men når det kommer fra flybranchen, er det et meget vigtigt signal«, siger Jeppe Juul, der er energi- og transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Han mener, at luftfartsbranchen i alt for mange år har dukket sig, når det kommer til at arbejde på løsninger, der kan være med til at mindske CO 2 -udledningen.

»Det er inspirerende, fordi man nu kan lægge pres på andre dele af luftfartsbranchen og nu har et perspektiv på, hvordan fremtidens luftfartsbranche skal se ud«, siger Jeppe Juul.

Vil klimakompensere

Pressechef i Københavns Lufthavn Kasper Hyllested fortæller, at man i første omgang vil prioritere at gøre lufthavnens omkring 300 benzinkøretøjer eldrevne. Da det ikke er noget, man kan gøre på et enkelt år, vil 2019-planen for CO 2 -neutralitet i høj grad være drevet af klimakompensation.

»Vi reducerer hele tiden vores CO 2 -udledning, så meget vi kan. Men det er også vigtigt at signalere, hvad vi vil gøre fremover«, siger Kasper Hyllested.

CO 2 -kompensation går ud på, at du som privatperson eller virksomhed investerer i projekter, der kan være med til at reducere global CO 2 -udledning lige så meget som den CO 2 , der er blevet udledt.

Ifølge Kasper Hyllested har Københavns Lufthavn endnu ikke besluttet sig for, hvordan lufthavnens CO 2 -kompensation skal foregå, men sammen med den grønne tænketank Concito er man i gang med at afsøge markedet.

»Vi er i dialog med forskellige projekter om, hvad vi skal. Det skal være noget, der kan kontrolleres, måles og vejes. Vi har ikke lagt os helt fast på det endnu. Det vigtige er, at vi vil det her«.