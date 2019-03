Nye miljøkrav for krydstogtskibe skal gøre Norge endnu grønnere: »Vi har godt nok fået baghjul af nordmændene«

Norske politikere, byrådsmedlemmer og havnechefer har netop underskrevet en aftale med skrappere miljøkrav til krydstogtskibene i en række norske havne.

Målet er at reducere lokale miljøskader og mindske luftforureningen fra de store krydstogtskibe, der lægger til i havnene.

I løbet af en sæson besøger en tredjedel af alle verdens krydstogtskibe norsk farvand, hvor der årligt er ca. 3,6 millioner krydstogtturister.

»Udslippet fra krydstogtskibe øges og er enkelte steder et betydeligt miljøproblem«, siger borgmesteren i Oslo, Raymond Johansen, til norske Nettavisen.

Det er populære krydstogtdestinationer som blandt andre Bergen, Stavanger, Ålesund, Kristiansand og Oslo, der i samarbejde har opstillet 14 miljøkrav, der skal skabe en mere miljøvenlig krydstogtturisme.

Et af kravene går på, at krydstogtskibene fra 2025 skal kunne modtage elektricitet fra landanlæg. Luftforureningen fra krydstogtskibe kan nemlig helt undgås, hvis skibene modtager strøm fra installationer på land og dermed kan slukke for dieseldrevne motorer, mens de ligger i havn.

I efteråret blev Københavns Kommune tilbudt et gratis landstrømsanlæg til krydstogtskibene i Nordhavn, som der blev takket nej til, fordi de tre parter Københavns Kommune, By&Havn og Copenhagen Malmö Port ikke kunne finde ud af, hvem der skulle være projektejer.

Kommunens politikere var ikke klar over tilbuddet om det gratis anlæg, der i stedet røg til Kristiansand i Norge. Hændelsen vakte stor forundring hos Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), da et sådant anlæg »længe har stået højt på ønskelisten«.

Den nye aftale i Norge vil desuden betyde, at krydstogtskibe, der kan dokumentere deres miljø- og klimatiltag, vil blive højt prioriteret, når der skal tildeles kajplads og anløbstidspunkt.

Havnene vil også samarbejde om en årlig stigning af havnetaksterne for de krydstogtskibe, der ikke ombygges til at kunne modtage landstrøm.

Fremtvinger et grønt skifte

Ifølge Harald Furre, der er ordfører for det norske parti Høyre i Kristiansand, vil de fortsætte med at arbejde på at videreudvikle landstrømsanlæg og andre lokale ændringer på havnene.

»Klimaudfordringerne er massive. Ved at stå sammen kan vi fremtvinge et grønnere skifte i krydstogttrafikken. Jeg tror på, at det også vil påvirke en grønnere omstilling internationalt«, siger han i en pressemeddelelse.

Det giver Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, ham ret i. Men han er ærgerlig over, at de nye miljøkrav ikke kommer på dansk jord.

»Vi har godt nok fået baghjul af nordmændene, der er langt foran os og resten af Nordeuropa. De går virkelig forrest som den grønneste supermagt i Norden«, siger han og fortsætter:

»I Danmark er vi desværre lidt tunge i bagdelen. Vi snakker mere grønt, end vi handler«, lyder det fra ham.

Topmøde i vente

Kåre Press-Kristensen fortæller, at der til efteråret efter planen vil blive afholdt et nordeuropæisk topmøde i København, der skal have fokus på, hvordan landene kan skabe fælles fodslag i kampen for at nedbringe krydstogtskibes luftforurening.

»Jeg håber, at Norge her kan være med til at inspirere og motivere andre lande til en grønnere omstilling«, siger han.

Norges nye miljøkrav sker i kølvandet på Oslo Havns nye handlingsplan om at blive en nuludslipshavn inden 2030. Den grønnere omstilling har netop betydet et nyt landstrømsanlæg, der i januar stod klar til færger, blandt andet til Oslobåden, der sejler mellem København og den norske hovedstad, og som nu kan modtage landstrøm i Norge og dermed slukke for motoren i havnen, mens den forurener videre, når den ligger i Københavns Havn.

Den danske regering har afsat 10 millioner kroner i finansloven til at undersøge, hvordan forureningen fra krydstogtskibe kan reduceres.