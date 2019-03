18 dages betinget fængsel til 19-årig mand: Dom efter skiulykke i Norge er stadfæstet af Højesteret

18 dages betinget fængsel for at køre 10-årig pige ned på ski og knuse hendes ben. Pigen får desuden 58.000 kroner i erstatning.

Højesteret i Norge har stadfæstet dommen over en 19-årig mand fra Kristiansand, som for to år siden kørte den dengang 10-årige Ida Warberg Sejersen ned på skiløjpen i Gautefall og knuste hendes ben.

Dommen fra landsretten på 18 dages betinget fængsel og en erstatning på 58.000 kroner til danske Ida Warberg Sejersen står nu fast, efter at den 19-årige havde anket dommen. Grundlaget for, at anken blev afvist, er endnu ikke offentliggjort.

Tom Sørum, advokat for den danske piges familie, siger ifølge det norske nyhedsbureau NTB, at det er svært at konkludere noget, før begrundelsen kommer, »men det er vanskeligt at opfatte konklusionen anderledes, end at Højesteret understreger, at man har et betydeligt ansvar som skiløber«.

Idas mor, Nina Warberg Sejersen, var i Højesteret for at følge sagen og sagde dengang til NTB, at »vi håber og beder om retfærdighed i Højesteret, så der bliver tale om en fældende dom. Vi mener, at det er vigtigt for Norge som en skination for familier. Der er mange, som følger sagen også i Danmark«.

Den danske familie er lettet og taknemmelig over afgørelsen i Højesteret, og Nina Warberg Sejersen sagde efterfølgende til den norske radio NRK:

»Det er godt at få sat punktum for sagen. Nu kan vi se fremad og fokusere på, at Ida skal få det bedst muligt gennem de næste operationer, hun skal igennem. Det er vigtigt for os, at tre retsinstanser nu har slået fast, hvem der var skyld i ulykken«.

Kunne have mistet livet

Ida, som i dag er 12 år, blev påført store skader i højre ben og må igennem flere operationer, fordi lårbenet ikke groede rigtigt sammen. Ida er stærkt påvirket af det, hun må gå igennem, har Nina Warberg Sejersen tidligere udtalt til NRK:

»Det kan ikke beskrives med ord, hvor ondt det gør at se sin datter gennemgå så mange smerter i så ung en alder«.

Datteren er mindst 20 procent invalideret, og hendes ben får aldrig tilstrækkelig styrke til, at hun kan dyrke skiløb, trampolin eller dyrke sport på lige fod med sine kammerater.

Havde den dengang 17-årige skiløber ikke ramt Ida Warberg Sejersen på foden, var hun ifølge en lægeerklæring sandsynligvis blevet dræbt ved ulykken.

Svein Kjetil Stallemo, advokat for den 19-årige skiløber, vil ikke kommentere dommen foreløbig, men han har tidligere udtalt, at den 19-årige ikke kunne gøre noget anderledes.

Kørte om kap med kammerat

Ulykken skete, da Ida kørte på en blå piste på Gautefall, som er Telemarks største skicenter. Bagfra kom den dengang 17-årige, som kørte om kap med en kammerat, med 60 kilometer i timen og kørte Ida ned. Han så ikke pigen, fordi hun befandt sig under et ’hang’ – et stejlt stykke på pisten.

Man kan sammenligne kørsel med fuld fart over et ’hang’ med at overhale over en bakke, hvor man ikke kan se, om der er modkørende bilister på den anden side af bakken.

Reglerne på skibakken siger, at det altid er skiløberen, som kommer bagfra, der har ansvaret for at styre uden om andre skiløbere, som løber langsommere, er faldet eller af andre grunde er stoppet op på bakken.

Både byretten og landsretten mente, at den unge mand burde have vist hensyn og sat farten ned, og dømte ham for uagtsom kørsel.

Et stort mindretal i landsretten mente imidlertid, at ulykken var et hændeligt uheld. Mindretallet var ikke overbevist om, at der var tale om uagtsom kørsel, og at det kunne have været umuligt for den 17-årige skiløber at styre uden om Ida. Derfor ville forsvaret have sagen prøvet ved Højesteret.