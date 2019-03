Efter tragisk skiulykke: Det kan du gøre selv for at undgå sammenstød

Hun var 10 år. Hun kørte på en blå piste på Gautefall i Norge. Bagfra kom en dengang 17-årig dreng med over 60 km i timen i kapløb med en kammerat og kørte hende ned. Han kunne ikke se hende, fordi hun var under et hang – altså et stejlt stykke på pisten.

To retsinstanser har afgjort, at han burde have vist hensyn og sat farten ned, og har idømt ham 18 dages betinget fængsel og at betale 57.000 kroner. Fordi han ikke har overholdt de internationale færdselsregler for ski og snowboard (se faktaboks).

FAKTA De 10 regler FIS (Det internationale skiforbund) har lavet disse regler, som gælder ved skisport, og som også ligger til grund, når en skiløber vil sagsøge en anden for for eksempel påkørsel: 1Respekt. En skiløber/snowboarder skal opføre sig på en måde, så han ikke udsætter andre for fare. 2Kontrol. En skiløber eller snowboarder må køre med kontrol. Han skal tilpasse hastigheden og måden at opføre sig på efter sit personlige niveau og til forhold som terræn, sne og vejret og trafik på pisten. 3Rutevalg. En skiløber eller snowboarder, der kommer bagfra, skal altid vælge en rute, så han ikke udsætter forankørende for fare. 4Overhaling. En skiløber eller snowboarder må overhale forankørende under forudsætning af, at han efterlader nok plads til, at den forankørende kan foretage enhver bevægelse. 5Start, indkørsel og bevægelse op ad bjerget. En skiløber eller snowboarder, der kører ind på en pist, starter efter standsning på en pist eller bevæger sig op ad bakken, skal kigge op og ned ad pisten for at sikre sig, at han kan gøre det uden at skade sig selv eller andre. 6Standsning. Medmindre det er absolut nødvendigt, skal en skiløber eller snowboarder undlade at stoppe på pisten, hvor den er smal eller sigtbarheden dårlig. Efter et fald på et sådant sted skal man flytte sig væk fra pisten hurtigst muligt. 7Til fods. En skiløber eller snowboarder, der enten kravler op eller ned på pisten til fods, skal gøre det i kanten af pisten. 8Skilte og markeringer. En skiløber eller en snowboarder skal respektere alle skilte og markeringer. 9Ulykker. Ved uheld på pisten har enhver pligt til at yde hjælp, hvis det er nødvendigt. 10Identifikation. I tilfælde af en ulykke skal enhver skiløber eller snowboarder og vidner, hvad enten de er ansvarlige for ulykken eller ej, udveksle navne og adresser. Kilde: Skisport.dk Vis mere

Hans forsvarer har fået sagen for højesteret, fordi han mener, at der altid er en vis risiko forbundet med ski og sport, og fordi der ikke var et advarselsskilt ved den stejle del.

Spørgsmålet er, om folk, der står over for en skiferie, skal være bekymrede for risikoen for at kollidere med andre – og hvad man kan gøre selv for at sikre sig på ski.

»Det er en frygtelig ulykkelig sag for de to involverede unge mennesker. Og set med vores øjne som branche er det uhyre vigtigt, at vi får ansvaret for sikkerheden afklaret«, siger Camilla Sylling Clausen, generalsekretær for Alpinanleggenes Landsorganisation i Norge.

»Den vigtigste del er, at vi stiller krav til skiløberne selv om at overholde de 10 internationale regler, så de ikke er til fare for sig selv og andre. Dernæst skal anlægget gøre alt, hvad de kan, for at skilte, sætte hegn, præparere pister og afspærre farlige steder. Om der er behov for ændringer, ved vi først, når dommen er faldet«, siger hun.

Færre sammenstød nu

Både forsikringsselskabet Europæiske ERV, der er specialiserede i rejseforsikringer, og Danmarks Skiforbund understreger, at der faktisk er færre kollisionsulykker på pisterne end tidligere. Og kommunikationschef fra Europæiske Bjørn Cronquist siger, at også antallet af alvorlige ulykker er gået ned, fordi langt de fleste bruger hjelm, så man undgår mange af hovedskaderne.

Skiinstruktør Peter Kristensen, der sidste år underviste på den norske destination Myrkdalen, hørte meget sjældent om kollisionsskader fra den lokale skipatrulje. Men derfor har han alligevel stor respekt for, hvad der kan ske på en bakke, når man som ham i næste uge står med ansvaret for 57 folkeskoleeelever i alderen 14-15 år i Hemsedal i Norge.

»Teoretisk har vi gennemgået de 10 regler hjemmefra. Og når vi starter mandag morgen, har alle 10 instruktører færdselsreglerne i fokus. På ski bevæger vi os med meget højere fart, end når man cykler hurtigt. Rammer du en anden med høj fart, eller bliver du selv ramt, kan der ske stor skade. Det er vores ansvar, at de her unge mennesker ved det, så de ikke går ud på bakken for at udleve en eller anden drøm om at køre vildt hurtigt«.

Gammel mand på nyt bræt

Peter Kristensen mener, at langt de fleste godt er klar over, at det er personen, der er øverst på bakken, som har ansvaret for at overhale folk nedenfor forsvarligt. Men han understreger, at man også har et kæmpe ansvar for at se op, når man sætter i gang efter et stop på pisten, eller hvis man kører på tværs. Ligesom man skal være opmærksom, hvis man pludselig ændrer retning, svingstørrelse eller stopper op.

Hovedet under armen

»Alle ulykker opstår, fordi en eller begge parter er uopmærksomme. I den ideelle verden burde man jo kunne være tryg, men man skal være klar over, at en skibakke kan være et meget befærdet sted, og at folk bevæger sig på kryds og tværs«, siger han.

GODE RÅD Det kan du gøre selv Brug beskyttelse. De fleste bruger efterhånden hjelm, men rigtig mange er også begyndt at bruge rygskjold, som beskytter noget mod påkørsel bagfra. Skitøj og handsker fungerer også som beskyttelse mod de skarpe kanter på ski og board. Lær det ordentligt. Tag undervisning, vær i form, og forstå din sport. Hvor 5 procent af skituristerne kommer til skade generelt, så gælder det kun 1,5 procent af danskere fra en skiklub. Er uheldet ude, skal du sikre dig, at I bliver enige om hændelsesforløbet, tager fotos og nedskriver en lille forklaring med vidner. Det kan du bruge, hvis du ender i retten, hvor det ellers kun er ord mod ord. Tjek forsikringerne. Vær sikker på, at du har en rejse- eller en indboforsikring, der dækker, hvis du forvolder skader på andre. Se på forsikringsguiden.dk, der er en fælles portal om forsikring og retshjælp for 23 af landets forsikringsselskaber i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Kilder: Kenneth Bøggild, generalsekretær i Danmarks Skiforbund. Peter Kosminsky Kristensen, skiinstruktør. Vis mere

Også generalsekretæren for Danmarks Skiforbund, Kenneth Bøggild, mener, at opmærksomhed er nøgleordet.

»Det duer ikke at stå på ski med hovedet under armen, uanset hvor meget sikkerhedsudstyr man har på. Skiløb er langt mindre farligt end for eksempel fodbold, men skaderne kan være meget alvorlige, fordi vi har så høj fart på. Mange tænker ikke på, at man nemt kører 25 km i timen, mens man ruller væk fra liften og tager handskerne på. Og at man, når det suser lidt om hjelmen på en rød piste, sagtens kan køre 60 km i timen«.

Siger Kenneth Bøggild, der opfordrer til, at man tager ansvar for sin sport og for eksempel bliver medlem af en skiklub, så man er bedre klædt på til livet på bakkerne. En undersøgelse, som forbundet har lavet, viste, at mens 5 procent af de skirejsende danskere kommer ud for en skiskade, så gælder det samme kun 1,5 procent af dem, der er med en klub, hvor man får undervisning og dygtiggør sig.