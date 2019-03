Amsterdam forbyder guidede ture i Red Light District

Det skal være slut med de mere end 1.000 guidede turistgrupper, der hver uge spadserer rundt i Amsterdams populære kvarter Red Light District.

Området består af en labyrint af små gader med lejligheder, der er udlejet til prostituerede, og er blevet en enorm turistattraktion i den hollandske hovedstad.

Men nu indfører byen et forbud mod arrangerede ture, hvor større grupper af turister går og kigger på de afklædte sexarbejdere gennem vinduerne.

Det skriver The Guardian.

Turister skaber dårlig forretning

Forbuddet sker som et led i byens indsats for at begrænse masseturismen, og fordi turisterne »ikke er respektfulde over for sexarbejderne«.

En undersøgelse har vist, at 80 procent af sexarbejderne mener, at de måbende turister er negativ for deres forretning, og det har tidligere været diskuteret, om kvarteret skulle flyttes til en anden del af byen.

Det nye forbud vil desuden betyde, at det maksimale antal personer, der tillades på guidede ture i resten af byens centrum, reduceres fra 20 til 15. Guiderne skal også have særlige tilladelser, kvalitetskontrolleres og overholde strenge regler for adfærd i byen.

I 2018 besøgte 18 millioner turister hovedstaden, og ifølge byens borgmester, Femke Halsema, vil dette tal stige til 29 millioner i 2025.

Forbuddet træder i kraft 1. januar 2020 og kommer til at gælde både gratis og betalte guidede ture.