Norsk skisportssted fejrer 30-års fødselsdag med luksuslift, nye pister og planer for fremtiden

Vi burde have siddet i den nye lift. Den, der åbnede i december 2018. Med varme i sæderne og vindskjold, en pragtfuld udsigt til fjeldene og et prisskilt på 62 millioner kroner.

Her kunne Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco, selskabet bag det norske alpinanlæg Hafjell, passende have fortalt om Hafjells 30-års fødselsdag, der er blevet fejret med netop ny lift og nye pister på toppen af skiområdet i 1.059 meters højde over havet. Den bedste fødselsdagsgave, Hafjell kunne give til trofaste gæster såvel som nye besøgende, som Odd Stensrud har påpeget det.

»Det har været en kæmpesucces. Liften distribuerer trafikken af vores gæster på en helt ny måde. Nu kan du komme ud i hele anlægget fra ét samlet sted«, siger Odd Stensrud, da vi mødes på hans kontor ved Skitorget i bunden af Hafjell-bakkerne, hvorfra stedets gæster på vej ned ad den røde Hafjelløypa ligner et mylder af sorte myrer, der møver sig rundt i stivnet hvid glasur.

Odd Stensrud er dog ikke længere væk fra sneen, end at hans ski, stave og støvler står parkeret i det lille kontor. Han har lige været på ski hos nogle af de norske destinationskonkurrenter (»vi skal jo holde øje med, hvad de foretager sig«), for selv om sæsonen 2018/19 er Hafjells 30-års jubilæumssæson med dertilhørende nyinvesteringer, må man jo godt allerede nu have planer for fremtiden.

Bygget til OL i 1994

Først lidt om fortiden. For hvad var området egentlig for et sted, før Hafjell åbnede i sæsonen 1988/89?

Odd Stensrud læner sig tilbage i kontorstolen og funderer.

»Det var det gamle Norge. Højfjeldshoteller og langrend inde på fjeldet. Den slags«.

Men så var det, at Hafjell og naboen Kvittfjell kom til. For i horisonten lurede vinter-OL i Lillehammer, der ligger kun 20 minutter væk, i 1994, hvor Hafjells nedfarter skulle være vært for slalom og storslalom, mens Kvitfjell skulle tage sig af eksempelvis styrtløb.

I dag bliver Hafjells gæster konstant mindet om OL, idet fjeldsiden på den anden siden af dalen er prydet af en gigantisk menneskeskikkelse med den olympiske flamme i hånden.

»OL var en vigtig markedsføringsfaktor for os«, siger Odd Stensrud, der også erkender, at det tog en hel del år efter olympiaden, før der for alvor kom gæster i området.

Tal fra destinationen viser, at der i den første registrerede sæson, 1999/00, var cirka 250.000 besøgende. I sæsonen 2017/18 var tallet steget til næsten 400.000. Hafjell regner med, at tallet for denne sæson ender det samme sted.

18 procent af Hafjells besøgende er fra Danmark. Og ifølge Odd Stensrud er vi særligt glade for de fem kilometer nye pister på toppen af skiområdet.

»De er grønne. Dem elsker I«, siger han med et drilsk glimt i øjnene.

Odd Stensrud har dog noget at have sin pointe i. Politiken har tidligere beskrevet, hvorfor Hafjell efter mange danske skiløberes mening er et ekstraordinært sted.

For selv om det ikke er et stort område, er der sjældent mange mennesker på løjperne. Det betyder, at du hurtigt kommer til at kende hver en løjpe, hvert et sving og hver en pukkel, så du kan dyrke og forbedre dit skiløb.