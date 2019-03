Tjek lige udløbsdatoen: 2 millioner blå sygesikringskort udløber i år

Prøv lige at hente dit blå EU-sygesikringskort frem fra tegnebogen, og tjek udløbsdatoen. For er du en af godt 2 millioner danskere, der fik udstedt dit kort tilbage i 2014, så udløber det i år.

Siden 2014 har kortet nemlig erstattet det gule sygesikringskort på rejsen i et EU-land eller til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Derfor er det vigtigt at have et blåt kort, der ikke er udløbet, med på kommende rejser, forklarer Lise Schou Hansen, centerdirektør i Udbetaling Danmark, der står for udstedelsen af kortet

»Når man har kortet med, er det bevis på, at man har ret til samme lægebehandling som borgerne i det land, man er i. Det kan godt være bøvlet i situationen, hvis man ikke har kortet med«, siger Lise Schou Hansen.

Lise Schou Hansen understreger dog, at det som dansk rejsende er vigtigt at huske på, at det blå kort ikke dækker alle udgifter i forbindelse med uheld og tilskadekomst.

»Man skal være særligt opmærksom på, at kortet ikke dækker hjemtransport. Her skal man have en privat rejseforsikring«, siger hun.

Blå problemer

Politiken Rejser har tidligere beskrevet, hvordan det blå kort ikke altid fungerer efter hensigten. Eksempelvis har en række sager på Gran Canaria kostet danske forsikringsselskaber mange penge.

For det har vist sig, at har syge danskere først været forbi et privat behandlingssted, der efterfølgende har henvist til et offentligt, er det muligt for hospitaler og læger i Spanien at sige, at du, selv om du er EU-borger, ikke har ret til gratis behandling.

Derfor bør danske rejsende inden afrejse orientere sig om, hvor det nærmeste offentlige hospital ligger. For kommer du først på privat hospital og derefter på offentligt, kan du risikere at stå med en enorm regning for din behandling.

Omkring 4 millioner danskere har erhvervet sig et blåt kort. Udbetaling Danmark anslår, at 2 millioner af dem udløber i løbet af 2019.

Ifølge Lise Schou Hansen kan du forny dit kort gratis og med ganske med få klik på borger.dk. Mens du venter på dit nye kort, får du et midlertidigt bevis. Leveringstiden på kortet er to til tre uger.