Landstrøm til krydstogtskibe i 2021: Udsigt til renere luft i Nordhavn, mens Langelinie stadig må vente

Ny analyse viser, at et landstrømsanlæg vil være det mest effektive til at mindske luftforureningen fra krydstogtskibe og en god forretning for havnen. Overborgmesteren i København vil have et anlæg til Nordhavn i 2021. Men Oslobåden og Langelinie må vente.

Københavns Kommune har brugt 1 million kroner på at få analyseret alternative drivmidler til de krydstogtskibe, der lægger til i hovedstadens havne, og som udleder forurening i nærområderne.

Analysen, der er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi, konkluderer, at et landstrømsanlæg vil være det mest effektive til at reducere luftforurening fra skibene, mens de ligger i havn, da de så kan slukke for motorerne.

Desuden viser analysen, at et landstrømsanlæg vil være en positiv forretningsmodel for havnen. Copenhagen Malmø Port, der driver Københavns havne, har ellers tidligere udtalt, at den økonomiske udfordring ved sådan et anlæg vil være alt for stor, og at det ikke vil kunne betale sig.

De nye resultater vækker glæde hos Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der vil have et landstrømsanlæg til Oceankaj i Nordhavn i 2021.

»Ved at etablere et landstrømsanlæg i Nordhavn vil vi i løbet af ganske få år begrænse udledningen fra krydstogtskibe og i 2030 have halveret den. Det vil afhjælpe et stort lokalt forureningsproblem«, lyder det fra ham.

Ikke plads nok på Langelinie

Analysen slår samtidig fast, at det ikke kan lade sig gøre at etablere et landstrømsanlæg på Langelinie, hvor krydstogtskibe også lægger til, og hvor folk bor tæt på kajen og generes af luftforureningen.

Poul Sørensen, der er seniorprojektleder i Cowi, fortæller, at det er Copenhagen Malmø Port, der driver havnen, og som har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er plads nok til et landstrømsanlæg på Langelinie.

»Placeringen her ville ikke være god, blandt andet fordi CMP oplyser, at der ligger drøftelser om at udvide Langelinie, så man kunne risikere at skulle flytte et eventuelt anlæg efter kort tid«, siger han.

Ifølge i Copenhagen Malmø Ports administrerende direktør, Barbara Scheel Agersnap, vil de i stedet forsøge at finde andre løsninger, som kan sikre den mest bæredygtige havn i fremtiden.

»Dog handler det om at identificere den løsning, som flest mulig skibe vil anvende, så en reel forbedring kan mærkes. Landstrøm kan være en væsentlig del af en samlet set optimal løsning; det er netop det, vi forsøger at belyse, men for at et anlæg skal give mening, er det afgørende, at det benyttes i tilstrækkelig grad. Der skal altså være skibe, der både kan og vil benytte anlæggene«, siger hun.

Spørgsmål om prioritering

Peter Castberg, der er medejer af virksomheden Powercon, der leverer landstrømsanlæg, undrer sig over udmeldingen om, at der ikke kan etableres landstrøm på Langelinie.

»Selvfølgelig kan der det. Hvis man ikke vil have selve anlægget stående på Langelinie, fordi det fylder for meget, kan der trækkes kabler fra for eksempel Refshaleøen eller Nordhavn«.

Han forklarer, at det er et spørgsmål om prioritering og om, hvilken kabelløsning man vælger. For eksempel kan man vælge en mobil kabelløsning, der kun bruger plads lige uden for lugen i skibet, da kablet er skjult i kajen.

»CMP kender også godt denne løsning, men de mener åbenbart ikke, at den kan være der, selv om den ikke er meget større end en varebil«, siger Peter Castberg.