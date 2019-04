Konsulent: Derfor er de grønne miljømærker vigtige, når du vælger din rejse

Rejsebranchen har forskellige fokusområder, når det kommer til at fremme bæredygtig turisme.

Men ifølge Niels Riis Jensen er især de grønne certificeringer vigtige, fordi de er med til at understrege, at virksomheden tager det bæredygtige arbejde alvorligt. Han er selvstændig bæredygtighedskonsulent og arbejder med at udvikle bæredygtige planer for virksomheder og destinationer verden over.

Han forklarer, at den internationale ngo Global Sustainable Tourism Council (GSTC) godkender certificeringsorganisationer, og det er den, der sætter standarden for, hvordan man kontrollerer, at en virksomhed er bæredygtig.

De fire største af disse organisationer for bæredygtig turisme på globalt plan er Travelife, Green Globe, Earth Check og Green Key, som alle er grønne miljømærkninger.

Miljøkrav skal overholdes

Organisationerne opererer med 150-250 krav, som en virksomhed skal overholde for at få en certificering. For eksempel skal en virksomhed opfylde 163 krav, hvis de skal tildeles Travelife.

Det kan være krav om menneskerettigheder, bevaring af økosystemer, arbejdsforhold og affaldshåndtering. En certificering understreger f.eks. også, at lokale ansatte får en fair løn, undervises i deres arbejdsfunktion, og at virksomheden har en holdning til f.eks. interaktionen med de lokale miljøer, som gæsterne kan besøge.

»Virksomhederne skal have en udførlig plan, der viser, hvordan de er bæredygtige. De skal kunne underbygge alle påstande om, hvorfor de er bæredygtige«, siger Niels Riis Jensen. »Det er ikke nok blot at støtte en lokal ngo eller slutte op om ét af FN’s verdensmål«

»Hvis rejsende går efter virksomheder, hvis certificering er godkendt af GSTC, ved de, at virksomheden kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsproblemerne«, forklarer han.

Ifølge ham er TUI og Apollo de mest seriøse rejseselskaber, når det kommer til bæredygtighed. Spies følger også fint med, og Bravo Tours har også fokus på bæredygtighed, men de er endnu ikke helt så konkrete i deres bæredygtige arbejde.

Rejs bæredygtigt

Vi kommer ikke til at holde helt op med at rejse, og derfor er det vigtigt, at bæredygtigheden i stigende grad er i fokus, mener Niels Riis Jensen.

»Turismen er en vigtig industri i rigtig mange lande, og at stoppe med at flyve eller rejse vil blot medføre tabt indtjening til ferielandet og arbejdsløshed. Det handler i stedet om at rejse bæredygtigt«.

Og det kan man godt, forklarer Niels Riis Jensen:

»Bæredygtighed består af tre dele: etik, lokal forankring og miljø. Ved at rejse med et selskab, der har et godkendt miljøstempel, sikrer du alle tre. F.eks. at der er gode ansættelsesforhold for den tjener, der serverer din øl, at den øl, du drikker, er lokalt produceret, og at den tomme flaske deponeres forsvarligt. Så at rejse bæredygtigt er at (over)leve«.