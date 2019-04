12 oplevelser i Paris: Tilbring påsken i yderkanten af Paris, langt fra de andre turister

I den nordøstlige del af Frankrigs hovedstad kan du opleve byen, som de lokale gør det. Tag på madmarked, på udflugt i byhaverne eller find fine loppefund. Og husk et galleri eller to.

Har du allerede oplevet Luxembourg og Tuileries-haverne, så tag op i Batignolles-kvarteret i det nordøstlige Paris eller på citywalk på La Coulée Verte ved Bastillepladsen, som selv den mest garvede Paris-turist ikke nødvendigvis kender.

I de ydre arrondissementer oplever man virkelig dagligdagens Paris. Byen har de seneste år gennemgået en stor forandring. De kraftige stigninger på boligmarkedet de seneste 10 år har medvirket til, at småbørnsfamilier, selv med forholdsvis gode indkomster, er flyttet længere og længere ud i udkanten af byen, og centrum er efterhånden overvejende et sted for Airbnb-lejligheder, kontorer og turister. Specielt i 18. (Butte-Montmartre), 19. (Buttes-Chaumont) og 20. arrondissement (Ménilmontant), som førhen var lidt uglesete, og hvor turister ikke altid følte sig trygge, oplever man det ægte Paris og finder mange nye alternative steder.

Om skribenten Rikke Jacobsen, ph.d. i kunst og designhistorie fra Sorbonne i Paris, har boet i Paris siden 1995 og har i 15 år arbejdet på forskellige kulturinstitutioner, bl.a. Det Danske Hus på Champs-Élysées. Bor i dag i Clichy med mand og barn.

Byplanlægningsprojektet ’Le Grand Paris’, der har inddraget forstæderne op til bygrænsen i store udviklings- og byplanlægningsprojekter inden for såvel transport som kultur, har ændret meget. Med de nye sporvognslinjer rundt om Paris og forlængelse af metroen ud i forstæderne er det blevet meget nemmere at komme til Saint Ouen, Pantin, Ivry og Montrouge. Men brug bycyklerne ’Velib’ eller bussen i stedet for metroen; man oplever byen på en helt anden måde.

1Hypet kunstgalleri med udsyn

Perrotin i Marais er et af Frankrigs mest hypede kunstgallerier. Den unge gallerist Emmanuel Perrotin har gallerier i London, New York og selvfølgelig Kina, men galleriet i Paris var det første. Her vises nogle af de mest efterspurgte internationale kunstnere. Galleriet ligger i gården og strækker sig over flere bygninger og etager.

Galerie Perrotin, 76, rue de Turenne

2Find frem til byens kunsttilbud

Brug websiden Slash til at finde rundt i de mange gallerier og museers udstillinger, og hvor, hvornår, og hvordan du finder derhen. Men bedst af alt fortæller Slash, hvad der findes af kulturelle tilbud lige der, hvor du befinder dig, og hvilke ferniseringer der er i byen lige nu. Her finder du hurtigt de mange gratis kunsttilbud i Paris, specielt på kunstgallerierne, som det ellers ikke er nemt at overskue.

Slash

3Hammershøi på fransk visit

En særudstilling af danske Vilhelm Hammershøi, Den store mester, som han kaldes, kan frem til 22. juli ses i Musée Jacquemart-André. Museet ligger i et palæ fra Napoleon 3.’s tid, og renæssancesamlingen med bl.a. Uccello, Mantegna og Botticelli er en af Frankrigs største. En vinterhave med pragttrappe og fresko lavet af Tiepolo er hele besøget værd.

I palæets tidligere spisestue er der indrettet café, hvor man kan nyde en frokost, kaffe med kage eller brunch i weekenden. Der er mange besøgende i weekenden, så tag derhen til åbningen eller køb billet på nettet.

Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann

4Banegård med byhaver

La REcyclerie er installeret i en gammel togstation, Ornano, møbleret med genbrug og vintage som rå industrilamper, mangefarvede borde og gamle trægulve. De små byhaver omkring de gamle spor får en til at glemme beliggenheden ud til den meget befærdede boulevard ved Porte de Clignancourt.

Om formiddagen kan der drikkes kaffe, og i den gamle banegårdshal og på terrassen kan der spises frokost, middag og i weekenden brunch. I weekenden er events med alt fra yoga og mindfulness til DIY-værksted og dj’s.

La REcyclerie, 83, boulevard Ornano

5Vintage- og designlopper

Vil du opleve andet end loppemarkeder med billigt tøj og falske parfumer, så tag metroen til Porte de Saint-Ouen, gå mod nord ud over bygrænsen og ind på markedet Marché Aux Puces. Her kommer du ind i en verden fyldt med små butikker med design og gamle vintagemøbler.

Spis frokost på La Cocotte, en restaurant designet af Philippe Starck, hvis det skal være lidt fancy. Eller på Le P’tit Landais (på hjørnet af rue des Rosiers og indgangen til Marché Paul Bert), hvis det skal være mere lokalt. Om søndagen er der sigøjnerjazz på La Chope des Puces på rue des Rosiers. Tag et glas i baren, hvis du er heldig at få en plads, og nyd musikken.

Marché Aux Puces Saint-Ouen, rue des Rosiers.

6Terrasse langs gamle togspor

Le Hasard Ludique er en lille fin togstation, der er forvandlet til et spontant kulturelt sted med undergrundsstemning ved Porte de Clignancourt. Der foregår altid et eller andet spændende: koncerter, film, poesikonkurrencer, loppemarkeder og atelier for både børn og voksne.

Du kan også spise her, og om sommeren er der en terrasse langs de gamle togspor.

Le Hasard Ludique, 128, av. de St Ouen

7Parkvandring i Batignolles

Er man til romantiske byparker, er den gamle park i Batignolles-kvarteret i det nordøstlige Paris et hit. Her sidder man pænt på en bænk eller spadserer rundt om plænen og ved den lille å. Har man børn med, kan de få en tur i den gammeldags karrusel. For enden ned mod rue Cardinet smutter man en tur ind i den nye Martin Luther King Park, som er omgivet af et af Paris’ første ecologiske kvarterer. Her må der gerne ligges på græsset, hvis man ellers kan finde en plads mellem børnefamilierne, når vejret er godt; her er man langt fra bymidtens turiststrøm.

For enden af parken mod Porte de Clichy kan man se det gigantiske nye domhus tegnet af italienske Renzo Piano, arkitekten bag Pompidoucentret. På hjørnet af rue Cardinet og place Charles Fillion, mellem de to parker, kan der holdes et pit-stop på en lille bar, som er velbesøgt af både lokale bobos og ældre petanquespillere fra banen overfor. Eller snuppe en hjemmelavet cookie hos Scoop Me a Cookie på rue Legendre.