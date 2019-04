2.150 kroner om dagen: Turister bruger flere penge, når de holder ferie i Danmark

En udenlandsk storbyturist bruger i gennemsnit 2.150 kroner i døgnet, og der bliver brugt flere penge på at spise ude, shoppe og overnatte. Inderne er en ny, spændende målgruppe, fortæller Visit Denmark.

Turisterne lægger flere penge i den danske kasse, mens de holder ferie ved Vesterhavet, besøger Nyhavn eller trasker rundt ved Kronborg.

De nyeste tal fra Visit Denmark viser en samlet omsætning i dansk turisme på 128 milliarder kroner i 2017.

I 2014, hvor Visit Denmark sidst lavede en større undersøgelse af turisternes forbrug, lå tallet på 100 milliarder.

Det er især de udenlandske storbyturister, der har et højt forbrug, mens de er her. Her ligger det gennemsnitlige døgnforbrug på 2.150 kroner i 2017. I 2014 var beløbet 1.700 kroner. Turisterne bruger flere penge på overnatninger, spisesteder, shopping og transport.

Den rekordstore omsætning skyldes desuden, at turismeaktører har arbejdet målrettet på at udvikle Danmark som en helårsdestination, så turister også lægger penge i kassen uden for højsæsonen.

Det fortæller Flemming Bruhn, direktør i Visit Denmark.

»Ydersæsonen stiger, fordi flere turister er begyndt at se, at Danmark også er dejligt, når det ikke er sommer«.

Han forklarer, at målet nu er at øge turisters forbrug til 140 milliarder i 2025.

»For at opnå det mål arbejder vi digitalt 24/7 med at fremhæve Danmark og nå så bredt ud som muligt. Og så fortsætter vi med at promovere ydersæsonen blandt andet gennem kampagner og specifikke tilbud i samarbejde med feriehusudlejere«, siger han.

Inderne kommer

Flemming Bruhn forklarer, at det primært er skandinaver, amerikanere, briter og tyskere, der kommer hertil. Sidste år blev der talt 787.000 amerikanske og 880.000 britiske overnatninger.

Han fortæller, at som noget nyt er inderne blevet en interessant målgruppe. I september åbnede flyselskabet Air India en direkte rute mellem København og New Delhi. Og det har fået det næstmest folkerige land til at kigge mod Danmark.

Med 100.000 overnatninger er antallet af indiske overnatninger i Danmark siden 2018 steget med 30 procent.

»Inderne er et helt nyt, spændende marked for os. De kommer hertil for at få den typiske rundtur i Skandinavien, hvor de får oplevet de forskellige hovedstæder«, forklarer Flemming Bruhn.

Tidligere har Visit Denmark haft blik på de købestærke kinesere især i forbindelse med det dansk-kinesiske turismeår i 2017. Men nu er kineserne et stykke nede på listen.

»Kineserne er ikke så interessante lige nu, da der faktisk ikke kommer så mange til landet. Men de har stadig et stort potentiale«, siger han. Sidste år var der 234.000 kinesiske overnatninger i Danmark.

Krydstogtturister skal blive længere

Hele krydstogtturismen får ofte høvl for ikke at lægge penge i byen, fordi turisterne for det meste overnatter og spiser på skibet.

Flemming Bruhn erkender også, at disse turister ikke er de bedste.

»De bedste turister er aktive personer under 50 år. Dem, der bruger destinationen, vores attraktioner og spisesteder og blender fint ind med os andre. De er som oftest også aktive på de sociale medier, poster gode oplevelser herfra, og de bliver her som regel 3-4 dage«, lyder det fra ham.