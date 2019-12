Guide for bogorme: Fem særlige boghandler i London

Automatisk oplæsning Beta

London er et paradis for enhver bogelsker. Der er blevet solgt bøger i den engelske hovedstad, lige siden bogtrykkerkunsten kom til London i slutningen af 1400-tallet. Her finder man i dag både nogle af de største og de mest spændende boghandler i verden. Og så har de bøger på engelsk, så selv de fleste danskere kan læse med.

Alene boghandlerkæden Waterstones, hvis ’flagskibsbutik’ på Piccadilly er Europas største, har over 50 bogbutikker i Storlondon. For nylig opkøbte Waterstones også boghandlen Foyles på Charring Cross Road, der tidligere kunne prale af at være ’verdens største’. Heldigvis er der stadig også mange mindre uafhængige og spændende boghandler, som ikke er underlagt Waterstones’ dominans. Vi er gået på opdagelse i nogle af dem.

1 Londons smukkeste boghandel

Daunt Books i Marylebone High Street er uden sammenligning Londons smukkeste boghandel. Med sin klassiske træindrammede London-facade, et langstrakt hovedrum, hvor lyset strømmer fra glastaget og ned gennem de tre etager, samt et stort rundbuet vindue med indlagt glasmosaik for enden af lokalet er den blevet Londons mest fotograferede boghandel. Den øverste etage består af et par lange balkoner med blankpolerede trægelændere, hvorfra der er udsigt over resten af boghandlen.

Foto: Søren Rud

Daunt i Marylebone er hovedbutikken i en lille uafhængig boghandlerkæde bestående af seks butikker i London og har især specialiseret sig i oversat udenlandsk litteratur samt rejselitteratur. Her er alle bøger opdelt efter, hvilket land de kommer fra eller beskæftiger sig med, uanset om det er fiktion, rejselitteratur, biografier eller anden faglitteratur.

Her kan man bl.a. finde rejselitteratur fra hele kloden i byens smukkeste omgivelser. Det var i kædens nordlondonske Belsize Park-afdeling, at Politikens tidligere London-korrespondent Lone Theils lancerede den engelske udgave af sin første krimi, ’Pigerne fra Englandsbåden’.

Daunt Books, 83-84 Marylebone High Street.

Nærmeste undergrundsstation: Baker Street og Regents Park





2 Breve fra Churchill og en bog fra Gutenbergs tid

Shapero Rare Books er et Europas mest velassorterede antikvariater, når det gælder sjældne bøger og tryk. Stifteren af antikvariatet er den 55-årige Bernard Shapero, der begyndte med at handle med sjældne bøger allerede som 16-årig på et af Londons antikmarkeder, inden han åbnede sit eget antikvariat og i 1996 flyttede ind i en lille sidegade i Mayfair lige over for bagindgangen til auktionshuset Sothersby’s. Her finder man bl.a. illustrerede bøger fra de seneste 400 år, både romaner, rejselitteratur, naturhistorie og personalhistorie. Hvad angår russisk og østeuropæisk litteratur og historie samt jødisk historie, kultur, filosofi og litteratur, finder man ikke et bedre antikvariat.

Foto: Søren Rud

Mange af bøgerne stammer tilbage fra 1500- og 1600-tallet. Den ældste bog er fra 1459 og trykt af en af Gutenbergs nære medarbejdere. Er man mere beskeden i sine krav, kan man erhverve sig personlige breve skrevet og signeret af Winston Churchill, Virginia Wolf eller Edward VII.

Shapero Rare Books, 32 Saint George Street, Mayfair

Nærmeste undergrundsstation: Bond Street

3 For bognørder og kageelskere

Med et oplag på over 75.000 eksemplarer hver 14. dag er London Review of Books Europas største litterære magasin. Det blev grundlagt under den langvarige arbejdskonflikt i 1979 på avisen The Times, som også holdt The Times Literary Supplement lukket i et års tid. I 2003 åbnede magasinet en boghandel, London Review Bookshop, blot et stenkast fra British Museum i det litterære Bloomsbury-kvarter.

Foto: Søren Rud

Med sine 20.000 titler er det et sted for litterære bognørder, hvor man både kan finde klassikerne og de allernyeste kvalitetsudgivelser inden for skønlitteratur, faglitteratur og børnebøger. Og kan man ikke selv finde det, man søger, er der en håndfuld højt kvalificerede og vidende medarbejdere til at hjælpe én. Flere aftener om ugen er der litterære arrangementer med forfattere og litterater, ligesom der er en altid velbesøgt café og ’cake shop’ med et stort udendørsareal i boghandlens lukkede gård.

London Review Bookshop, 14 Bury Place, Bloomsbury