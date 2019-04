Vi valfarter til 'Game of Thrones'-perler: »Vi bliver draget af det ikke-autentiske. Vi ved jo godt, at scenerne ikke eksisterer i virkeligheden«

Filmturismen begyndte omkring 1953, men blev for alvor stor med ’Ringenes Herre’, forklarer turismeforsker. I dag kan ottende og sidste sæson af tv-serien ’Game of Thrones’ streames på HBO Nordic.

Vi valfarter til 'Game of Thrones'-perler:

Der er blevet skudt scener i lande som Nordirland, Island, Canada, Malta, Spanien, Kroatien, Marokko og Skotland. I syv sæsoner har vi fulgt ’Game of Thrones’-karaktererne kæmpe om tronen.

Og fra i dag skal enderne mødes i ottende og sidste sæson af HBO-serien, der har kørt siden 2011.

Den populære tv-serie har sat dybe fodspor på lokationer fra optagelserne, hvor turister i stigende grad valfarter til.

Horder af turister

Det gælder blandt andet Kroatien, der på otte år har oplevet en stigning på mere end 100 procent i antallet af besøgende. Sidste år lød tallet på 18,4 millioner.

Især valfarter turisterne til byen Dubrovnik for at tøffe rundt på brostenene i King’s Landing og tage selfies fra den famøse Walk of Shame-scene med karakteren Cersei Lannister.

Ifølge den britiske avis The Telegraph er halvdelen af byens guidede ture relateret til ’Game of Thrones’. Unesco har tidligere advaret byen om, at deres verdensarvtitel er i fare på grund af det stigende turisttal, og den har nu sat en dæmper for turisthorderne.

Island oplever også det massive turistpres i Thingvillir Nationalpark og Kirkjufell, der er med som kulisser i serien. Også boulevarden Dark Hedges i Nordirland har et stigende antal besøgende, efter at den blev til ’King’s Road’ i serien.

Men hvad er det, der drager os til at besøge scener fra den populære serie?

Det har turismeforsker fra Syddansk Universitet Bodil Stilling Blichfeldt et bud på.

»Vi bliver draget af den her genkendelse fra scenerne. Men samtidig ved vi godt, at der er kulisser, der gør, at stedet ikke er nøjagtigt det samme«.

»Man kan sige, at vi faktisk bliver draget af det ikke-autentiske. Det er scener, vi ser i en serie, og vi ved jo godt, at de ikke eksisterer i virkeligheden«, siger hun.

Filmturisme har været udbredt længe

Bodil Stilling Blichfeldt forklarer, at man blev opmærksom på filmturismen tilbage fra omkring filmen ’Prinsessen holder fridag’ (Oscar-vindende film fra 1953), hvor mange dengang fik ny viden om Rom. Dengang blev folk draget af at få viden om et sted, de ikke kendte så meget til.

»Hele hypet omkring filmturisme blev for alvor stort med ’Ringenes Herre’, hvor et fiktivt univers blev forbundet med en film. Det samme gør sig nu gældende med ’Game of Thrones’«, siger hun.

Ifølge Bodil Stilling Blichfeldt tager langt de fleste turister også til destinationerne af andre grunde, så de har en anden tilgang til stedet.

»De har måske bare set serien og synes, at det er sjovt at bruge nogle timer på at se en af borgene derfra«.

På den anden side er der hele fankulturen med must see-lister over steder fra ’Game of Thrones’, man som fan skal besøge.

»De fans tager også af sted, mens optagelserne er i gang«, siger Bodil Stilling Blichfeldt, der forklarer, at der også er en anden afgørende faktor, der har været med til at puste til turismeboomet.

»Det handler selvfølgelig også om, at folkene bag serien er rigtig gode til at finde optagelsessteder med storslåede landskaber, hvor der ingen markører af vores nutidssamfund er, og hvor der ikke lige kører en motorvej igennem. Og det skaber virkelig en stor appel til rejsende«, lyder det fra hende.