Foto: Susser Feit

Hun holder varm chokolade-pause i en bjerghytte sammen med sin familie, der er indkvarteret på Hotel Regina, hvor de har boet hver vinter, siden familiens teenager var en lille pige. Hotellet er optaget i sammenslutningen Swiss Historic Hotels, der klassificerer efter historie frem for komfort, og familien elsker den karakteristiske patina:

»Det er über-retro, nærmest jugendstil. Alle gulvene knirker højt, sengene har snehvidt bomuldslinned, og der er bad på gangen«, fortæller hun om denne tidslomme af et hotel.

Foto: Susser Feit

Her kommer gæsterne igen år efter år for at nyde middagen i den højloftede spisestue med gamle træborde, forklarer receptionisten stolt. De ligeledes originale spisestole har således oplevet så mange bagdele, at de kunne levere sladder om adskillige generationers eskapader og vintereventyr i Mürren, hvis blankslidte træmøbler ellers kunne tale.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Schilthorn Cableway og Mürren Tourism. Disse har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Fakta Turen til Mürren Mürren ligger i Berner Oberland i Schweiz med ca. 500 fastboende Klimaaftryk tur-retur:​ Fly: 313 kg CO 2 per person​​​​​​​​​​ Bil: 278 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​​​​​​​​​​ Tog/bus: 86 kg CO 2 per person​​​​​​​​​​ Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​​​​​​​​​​ Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere, på​​​​​​​​​​ politiken.dk/klimaberegner​ Tog: ​​​​​​​​​​Toget fra Zürich Lufthavn er i to etager og med spisevogn, så man kan kickstarte feriestemningen med en gang gullaschsuppe. I Bern skifter man til et mindre tog, og snart dukker bjergene op. Strækningen langs søen er betagende smuk det sidste stykke inden Interlaken, hvor man atter skifter til et endnu mindre tog ind i Lauterbrunnen-dalen. Fra perronen ses de lodrette bjergsider tydeligt. Næste ben er kabineliften til Grütschalp oppe på plateauet, og her venter det allermindste tog og den skønneste tur langs skrænten til Mürren. Bil: Via Interlaken til Lauterbrunnen eller Stechelberg, hvor man parkerer og tager videre med svævebanen.​​​​​​​​​​ Fly: Swiss og SAS flyver direkte til Zürich. Videre med tog, der tager 3,5 timer.​​​​​​​​​​ info: schilthorn.ch​ Skifakta: 15 lifter/togbaner, 51 km præparerede pister, snowpark, skicross og godt med offpiste. Sæsonen er lang – ofte ind i maj.​ Vis mere

For Mürren er ikke et skisportens one night stand, men et sted, man trofast vender tilbage til. De knap 500 fastboende mangedobles i skisæsonen, hvor stort set alle 1.450 hotelsenge er optaget i månedsvis. Og mange er stamgæster, så der hilses uafladelig på kendte ansigter fra forgangne vintre i gaderne, baren og liftkøen. Man kommer for det højtliggende terræn, der er nidkært præpareret og velsmurt.

Begrebet ’i stykker’ er ikke meget brugt i Schweiz, og selv byens enkleste hoteller er spritrene, og lifterne kører upåklageligt. Præcis som togene, der upåvirket af sne, frost, ja, endog blade på skinnerne, gnaver sig opad, indtil togføreren i det sidste tog – det har kun én vogn – tager afsked med byens skolebørn, hunde og skiturister på perronen i 1.638 meters højde.

Selvfølgelig er effektiviteten et plus. Men charmen er vigtigere, mener Kate og Chriss Tyler fra England, der tilbringer tre uger i Mürren stort set hvert år, og som altid indlogerer sig på Mürrens eneste 4-stjernede logi, Hotel Eiger, lige over for togstationen.

»Første gang var på vores bryllupsrejse for snart 30 år siden. Jeg lærte selv at stå på ski på de her pister som barn og har elsket området siden. Så jeg syntes jo, at Kate skulle lære sporten at kende, og bookede plads til hende på skiskolens begynderhold, mens jeg selv strøg op i bjergene. Men hun forklarede mig yderst tydeligt, at det ikke var ideen med en bryllupsrejse«, tilstår Chriss Tyler, der trods alt fik overbevist sin brud om Mürrens lyksaligheder:

»Jeg kender ikke andre steder, hvor du i samme grad føler dig lige midt i det hele i stedet for at være tilskuer til bjergene. Og er man slet ikke skiløber, er der eventyrlige vintervandrestier og hyggelige steder at tage hen. Atmosfæren er så venlig, og byen ligner altid sig selv. Der findes mere luksuriøse skihoteller i verden, men her på Hotel Eiger er de så søde. Det er fjerde generation af hotelværter, som vi slider på nu. De har endda taget os med til curling i den lokale klub«, fortæller Kate Tyler.

PR-foto: Schilthorn Cableway

Filmlocation Da James Bond kom forbi Der hviskes om ’Bond-babyer’, som siden har sendt genetisk stjernestøv videre i det lille samfund. Men ingen ved noget, når man går dem på klingen, for der holdes tand for tunge med, hvad der foregik i de hektiske måneder i 1969, hvor et talstærkt filmhold invaderede Mürrens hoteller og private gæsteværelser for at indspille ’I Hendes Majestæts hemmelige tjeneste’, hvilket involverede samtlige lokale som værter, kokke, statister, stuntmænd på ski og praktiske hænder. Filmselskabetslocation scout var sendt ud for at finde en ensom bygning på toppen af et alenestående bjerg. Men uden held. Indtil receptionisten på et hotel i Grindelwald viste den hændervridende mand et foto af Schilthorn-tinden med en ufærdig og gabende tom bygning. I Mürren var man nemlig løbet tør for penge og kunne ikke færdiggøre topstationen til svævebanen som planlagt. Det var perfekt, mente produktionsselskabet. De ville bygge kulissen deroppe med helikopterlandingsbane udenfor. Og Mürren kunne bagefter bare beholde det hele. Man slog til. Og det er sjovt i toprestauranten at genkende retrometalgitteret, som skurken vrider i stykker i filmen. Underetagen er udnyttet til en glimrende udstilling med saftige historier fra Mürrens tid som filmlocation, rekvisitter, filmklip og ture i bobslæde og helikopteren, hvor man ’hopper ind i filmen’ og flyver hen over de pister, hvor man selv lige har stået på ski. I restauranten har de naturligvis 007-brunch klar med lokale specialiteter og et formidabelt vue over hundredvis af alpetoppe. En filmstjerne værdigt. Vis mere

Tag en pause med specialiteter og udsigt

​ ​ 1Hotel Alpenruh. Det er flot med kaffe og sprød cremesnitte, husets specialitet, på Hotel Alpenruhs terrasse med fåreskind i stolene og vue til bjergtoppene Eiger, Mönch og Jungfrau. Her mødes man i solen efter skiløbet.​ alpenruh-muerren.ch ​ 2 Schiltgrathüsi.I den lille hytte Schiltgrathüsi oppe på pisten er det festlige Veronica og Barbara, der bager alle kagerne og varter skigæster op med en Schneflöckli, en varm æggelikør med flødeskum. Det smager dejligt, især i en liggestol på terrassen. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3Iglu-Dorf. Et par carvingsving under svævebanestationen Birg har man bygget en iglo, hvor der serveres fondue eller en rustik frokost med lokal bjergost og Staubachwurst. Igloens te lavet på bjergurter er styrkende på en kold dag. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ iglu-dorf.com ​ ​ Vis mere

Jomfruen, munken og uhyret

Skiløbet i Mürren er lækkert på de velpræparerede pister med generøse mængder af natursne, for terrænet går fra 1.638 meter op til 2.970 meters højde. Øverste punkt er bjerget Schilthorn, kaldet Piz Gloria, og med en lokal skiguide kan man løbe offpiste på bagsiden.

Andre vælger den sorte pist deroppefra og nyder kigget til svævebanen, der sejler hen over slugten mellem Piz Gloria og bjergtoppen Birg, 300 højdemeter længere nede. Er pisten for iset, kan man – og det vælger mange – få kaffe i restauranten, der roterer om sig selv og præsenterer en overflod af alpetoppe hele vejen rundt.

Både skiløb og liv foregår med ’Mürren Skyline’ som fast bagtæppe. Det er alpekæmperne, Eiger, Mönch og Jungfrau, som naturen har arrangeret på række på den anden side af dalen. Jomfruen rækker sine 4.158 meter mod himlen. Klædt i uskyldshvidt hele året er hun tryg ved, at munken i midten beskytter hende mod uhyret Eiger.

Sådan går historien blandt Mürren-folket om de tre bjerge, som de fleste hotelterrasser har udsigt til. Tinderne er så gevaldige, at de syner ganske tæt på. Men Mürren er ikke tæt på ret meget, for den stille by med kirken og de mørkebrune træhuse ligger afsondret fra verden oppe på et bjergplateau.

I udkanten af byen hamrer klippen som skåret med en kæmpe slagterkniv 750 meter ned. Lodret. Man kan undre sig over, hvorfor de første indbyggere mosede op på dette svært fremkommelige sted for snart 800 år siden. Der var næppe en ejendomsmægler til at fortælle dem, at beliggenhed er altafgørende, og at en lejlighed på bare 50 m2 ville indbringe dem 3-4 millioner kroner i 2020. Måske ville de bare gerne være i fred.

Fredeligt er her stadig. Ligesom luften er helt ren, for biler er forbudt. Bevares, renovationsvognen har dispensation, mens ellers ser man kun små eldrevne køretøjer, der minder om dem fra Legoland eller golfbanen. De tilhører hotellerne, der på gammeldags vis henter gæsternes bagage på banegården.

Og lytter man til hotelgæsterne, er det netop kombinationen af gammeldags service, storslået natur, hygge og schweizernes talent for at få skiløbet til at fungere upåklageligt, der år efter år får dem til at vende tilbage til bjergbyen for enden af fire tog – og en svævebane.

PR-foto: Schilthorn Cableway