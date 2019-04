Ny rejseforsikring vil ruske op i forsikringsmarkedet

Undo skal være et gennemsigtigt og brugervenligt alternativ til de traditionelle forsikringstilbud. Et frisk pust, mener brancheekspert.

En ny dansk rejseforsikring skal ruske op i forsikringsmarkedet herhjemme. Det mener i hvert fald Sophie Bohr Grønbæk, der er medstifter af og administrerende direktør i Undo, der gik i luften med forsikringsappen af samme navn i juni 2018 og nu har føjet rejseforsikringer til produktrækken i forsikringsselskabet.

Sophie Bohr Grønbæk kalder Undo for en cut the crap-forsikring til dem, der ikke på nogen måde interesserer sig for forsikringer.

Kort fortalt styres Undos rejseforsikring direkte fra smartphonen. Rejseforsikringen er gps-styret. Det betyder, at så snart du har downloadet og aktiveret appen, går forsikringen automatisk i gang, når appen registrerer, at telefonen befinder sig i udlandet. Derpå får brugeren at vide, at forsikringen er startet, hvad prisen er, og betaler kun for de dage, man er af sted.

»Vi kunne se, at der måtte være et hul i markedet til et produkt, der var transparent og brugervenligt«, siger Sophie Bohr Grønbæk om Undo, der er delvis ejet af Tryg Forsikring, som har investeret 25 millioner kroner i firmaet.

Vil skabe konkurrence

Ifølge økonomisk rådgiver Anders Valdemar Juhl hos uvildigraad.dk, der rådgiver både private og virksomheder om økonomi og forsikring, er Undo et frisk pust i forsikringsmarkedet, men om det også er den billigste rejseforsikringstype på markedet, som Undo proklamerer, er han ikke nødvendigvis sikker på. For der er ikke afbestilling med i prisen, ligesom den årlige pris afhænger af, hvor meget man rejser og hvorhen, modsat den traditionelle årsrejseforsikring, hvor prisen ligger fast.

»Det er en klikpris. En pris, der er relateret til dit rejseaktivitetsniveau. For mange kan det være en billigere løsning i forhold til en årsrejseforsikring. Og det er med til at skabe konkurrence«, siger Anders Valdemar Juhl og slår fast:

»De traditionelle forsikringsselskaber bliver tvunget til at kigge på deres prissætning, så de kan matche det her«.

Ifølge Undo er brugerantallet hos det lille selskab vokset med 40 procent om måneden de seneste fire måneder til nu 1.300, hvilket gør Undo til Danmarks hurtigst voksende forsikringsselskab. To ud af tre kunder havde i øvrigt ingen forsikring i forvejen, da de købte deres forsikring hos Undo.

Det blå kort er ikke nok

Undo er især målrettet unge brugere, der er vant til at styre mange forskellige dele af deres hverdag gennem deres smartphone, og som i øvrigt er den aldersgruppe, der traditionelt glemmer at forsikre sig på deres rejser.

Det, mener Anders Valdemar Juhl, er en klar fordel for Undo.

»Det er en nem måde at få styr på sine forsikringsforhold på. I stedet for at mange unge kommer af sted uden en rejseforsikring«.

Danske rejsende er dækket i EU samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz med det blå EU-sygesikringskort. Med det blå kort har danske rejsende ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, de er på ferie i. Men det blå kort dækker ikke hjemtransport til Danmark, hvis man bliver så syg, at man ikke selv kan transportere sig hjem. Og det kan være voldsomt dyrt. Derfor er en rejseforsikring altid vigtig, lige meget hvor rejsen går hen.