Utilfredse kunder og aflysninger: Molslinjen får bøde på færgerute til Bornholm

Molslinjen A/S skal betale en bod på 1,5 millioner kroner for aflysninger, forsinkelser og utilfredse kunder på færgedriften til og fra Bornholm.

Boden består af to dele. Den første på 200.000 kroner er et direkte resultat af en måling af kundernes utilfredshed, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover får Molslinjen en bøde på 1,3 millioner kroner i forbindelse med aflysninger og forsinkelser. Ministeriet skriver, at Molslinjen har ’forsømt at indsende behørig dokumentation i forbindelse med en del forsinkelser og aflysninger.’

Der har desuden været episoder med ’mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger.’

I meddelelsen kalder transportminister Ole Birk Olesen (LA) Molslinjens håndtering for ’kritisabel’.

Ministeriet er stadig i gang med at undersøge, om Molslinjen overholder kontraktens krav til komfort. Et af kravene er, at ikke mere end ti procent af passagererne må blive søsyge.

Molslinjen har siden 1. september 2018 stået for færgeruten til og fra Bornholm.

I en skriftlig kommentar oplyser Molslinjens direktør, Carsten Jensen, at selskabet har tænkt sig at udfordre ministeriet afgørelse.

»Vi må konstatere, at vi endnu ikke er helt på linje med ministeriet, når det gælder dokumentation for fritagelsen for bod i forbindelse med aflysninger og indsættelse. Vi må også konstatere, at der er områder, hvor vi ikke er enige med ministeriet i fortolkninger af kontrakten«, lyder det.

Carsten Jensen hæfter sig samtidig ved, at det især er gæster fra Sjælland, der i april har været mere utilfredse end vanligt.

Til gengæld har Molslinjen et stigende antal bornholmere, der vil anbefale at rejse med færgen til og fra solskinsøen.

ritzau