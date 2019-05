Paradisets have ligger på svenske Øland

Fakta

4 andre oplevelser på det sydlige Øland

1Eketorps Borg

Ved den sydlige udkant af Store Alvaret ligger et borganlæg, der er karakteristisk med sin helt runde ringmur. Første del af Eketorps Borg er opført omkring 400 år e.v.t. I dag fungerer borgen som et levende museum med guidede ture og mange aktiviteter for børn og voksne. Bemærk der kKun åbent om sommeren og i begrænsede tidsrum.

2Sæl- og fuglebeskyttelsesområdet ved Eckels Udde

På vestkysten findes flere sæl- og fuglebeskyttelsesområder med stier og fugletårne, hvor man kan nyde naturen – med og uden kikkert. Et af dem ligger ved Eckels Udde 5 km syd for Kastlösa.

3 Ringmærkning af fugle ved Ottenby

Ottenby Fågelstation ligger tæt på fyret Lange Jan. Opgaverne er forskning og mærkning af fugle. Af de 470 fuglearter, der findes i Sverige, er de 382 arter observeret her, flest i maj og september-oktober. Der er regelmæssig indfangning og ringmærkning af fugle fra 15. marts til 15. september. Man kan tilmelde sig guidede ture og overvære ringmærkning.

4 Karlevistenen

Øland har været beboet i mindst 8.000 år, og her er mange fortidsminder, bl.a. flere runesten. Et par kilometer syd for Färjestaden står Karlevistenen, Ølands ældste runesten. Den er fra slutningen af 900-tallet, 130 cm høj, og indskriften fortæller, at den er sat efter Sibbe den Gode, formentlig en dansk viking.

