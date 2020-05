Gå i sporet af legenden om det hvide svin

FAKTA

Turen til Lüneburg

Klimaaftryk tur-retur:

Bil: 99 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 31 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Lüneburg ligger godt 50 km sydøst fra Hamburg ved floden Ilmenau. Byen havde sin absolutte glasperiode fra 1400-tallet og frem til udbruddet af Trediveårskrigen i 1618. Store saltforekomster indbragte betydelige indtægter ved handelen via Østersøen. Saltminen ophørte sin produktion i 1980 og er i dag indrettet som beskedent museum. Lüneburg har 75.000 indbyggere, hvoraf godt 10.000 pendler på arbejde i Hamburg, mens en stadig større del af indbyggerne lever af den voksende turisme. Godt 90 pct. af byens turister kommer fra andre dele af Tyskland.

Hansestæderne: Var et forbund af hovedsageligt tyske byer, der fra godt 1200 beherskede øst-vest-handlen fra de tyske hansebyer og via Østersøen til det store marked i Novgorod. Hansestædernes betydning varede indtil 1600-tallet.

Rejsen dertil:Fra København tager det omkring fem timer med direkte tog til Hamburg. Efter skift i Hamburg tager det en halv time at komme til Lüneburg. Der er flere lokale busser både fra togstationen og fra Lüneburgs centrale plads, Am Strande, men byen er ikke større, end at det meste kan nås til fods.

Vis mere