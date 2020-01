Friske fisk og folkelige friturefix: Spis dig lykkelig i havnebyen Cádiz

Fakta

3 andre oplevelser i Cádiz

1 Besøg en sherrybodega​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Andalusien er sherryens fødested, og de fascinerende vine produceres og lagres i området omkring Jerez, som ligger godt 35 kilometer fra Cádiz. Enkelte af bodegaerne, for eksempel storhuset Bodegas Osborne, har dog deres lagringskældre i Cádiz’ naboby Puerto Santa Maria, som nås på flotteste vis via en kort sejltur over Cádizbugten med den offentlige katamaran.​

2 Tag på stranden ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

La Caleta er den eneste strand i den gamle by, men hvilken strand! Azurblå bølger og fint, gyldent sand i en grad, så stranden blev brugt i James Bond-filmen ’Die Another Day’, hvor Halle Berry stiger op af vandet i en særdeles stramtsiddende orange bikini. En scene, man ikke sådan lige glemmer!​

3 Eksotisk fortid ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Parque Genovés er Cadiz’ botaniske have, som ligger langs den betagende promenade, som omkranser den gamle by. Cádiz’ historiske status som centrum for import af varer fra de spanske kolonier ses tydeligt her, hvor gamle gummitræer og andre eksotiske planter trives i den nydeligt anlagte have, som tilmed er gratis at besøge.

Vis mere