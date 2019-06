Danske kvinder, som sluttede sig til Islamisk Stat, sidder nu i interneringslejre i Syrien, efter IS kollapsede. Og Danmark har ikke ønsket at hente dem hjem igen. Politiken-journalist Bo Søndergaard har besøgt lejrene og talt med en af de danske kvinder. Hvorfor valgte hun at vende ryggen til alt, hun kendte? Og hvilken fremtid drømmer hun om?