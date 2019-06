Københavns Lufthavn blev i dag 28.000 kvadratmeter større

»Der er faktisk tradition for Kongelig deltagelse ved de helt store bygge-begivenheder her i lufthavnen. Kong Frederik den 9. indviede Terminal 2 i 1960. En lidt yngre H.K.H. Kronprins Frederik indviede Terminal 3 i 1998. Nu er turen kommet til dette – synes vi selv – meget smukke, nordiske og funktionelle terminalbyggeri«, lød det fra Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye, da Kronprins Frederik tirsdag eftermiddag klippede snoren over til den nye terminal, den tre etager høje Finger E.

FAKTA Om udvidelsen Otte gates

Ny paskontrol

Ny kontorbygning, der bl.a. skal rumme politiets medarbejdere, teknisk personale og udstyr.

Samlet pris: to milliarder kroner

I 2020 åbnes yderligere 8.000 m² med tre nye busgates og to nye brobetjente gates til de store fly på de lange distancer.

Finger E har afgørende betydning for det endnu større byggeri – en 80.000 m2 udvidelse af terminalerne mellem Gates B og C.

Fem busgates kan nemlig nu flyttes fra bunden af terminalen ved Finger C ud til den nye Finger E.

Det frigiver plads til det kommende terminalbyggeri samt udbygningen af bagageudleveringen, som vil blive dobbelt så stor som i dag.

Første fase af den udvidelse vil stå færdig i 2023, mens anden fase står klar i 2028 eller 2029. Budgettet til at udbygge Terminal 3 er på fire milliarder kroner. Vis mere

Lufthavnen udvides for at kunne få plads til flere flyselskaber og passagerer og dermed imødekomme de kommende årtiers vækst i antallet af flyrejsende. Målet er 40 millioner passagerer om året. I 2018 var tallet 30,3 millioner. Men direktøren understregede ved indvielsen, at fremtidens vækst skal følges af ambitiøse mål om klima og miljø.

»Med den grønne omstilling af luftfarten arbejder vi hen imod både mindre støj og mindre udledning. Vores eget mål er at være helt uden CO2-udledning i 2030 og samarbejde med flyselskaberne om at reducere flyenes udledning med 30 procent. Derfor skal der forskes og udvikles i de kommende årtier«, lovede Thomas Woldbye.

Københavns Overborgmester Frank Jensen kvitterede for, at Københavns Lufthavn lader vækst og klimamål være to sider af samme sag.

»Gennem kompensationer vil Københavns Lufthavn som virksomhed allerede i år være CO2-neutral. Det er godt. Målet om at blive en helt fri for CO-2 udledning i 2030 er ambitiøst. Det ser vi frem til at samarbejde om«, sagde Frank Jensen ved åbningen.

Kultur-symbol der forbinder

Paskontrollen i den nye terminalbygning er udsmykket med en kæmpe glasmosaik på 22x6 meter, som er skabt af kunstneren Alexander Tovborg. Mosaikken har titlen ’Sfinks og natur’.

»Jeg spurgte mig selv, hvilket dyr der bedst kan relatere til en lufthavn. Svaret er Sfinxen. Så mange spørgsmål: Huskede jeg mit pas? Hvornår går mit fly og fra hvilken gate? Jeg havde lyst til at lave en parallel til en fabel, som alle mennesker kan forholde sig til. Halvt dyr og halvt menneske, halv kvinde og halv mand. Sfinxen er forankret i europæisk kultur og udsprunget fra oldtidens Assyrien og Egypten. Det gør den til et symbol, der forbinder kulturer«, forklarede Alexander Tovborg om opgaven.

Arkitekt og tv-vært Ane Cortzen var også en af talerne til åbningen. Hun talte om lufthavne og arkitektur.

»Guderne skal vide, at der er masser af eksempler på lufthavne rundt omkring, hvor man har valgt robuste, men tarvelige materialer. Steder, hvor man ikke kan komme hurtigt nok væk. Rum, hvor alle krav er opfyldt, men sjælen ikke kan finde hvile. Men her hæver Københavns Luftehavne sig op – som de altid har gjort – og sætter helt nye standarder for rummets kvalitet«, lød det fra Ane Cortzen.

Passagerne kan først se mosaiken og den nye terminal på torsdag, når Finger E tages i brug. Første ankomst bliver et SAS-fly klokken 10:30.

ritzau/TIK