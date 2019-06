Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Norges turistindustri advarer mod krydstogtskibe Det er ved at være for meget med krydstogtskibe i Norge. De ødelægger livskvaliteten for lokale, lyder det.

Masseturisme med krydstogtskibe vil svække Norges omdømme, og indbyggere i byer, der besøges af krydstogtturister, får et ringere liv. Sådan lyder advarslen fra den store norske landsforening NHO Reiseliv, der varetager interesser for blandt andet virksomheder inden for netop turisme og fritidsliv. »Vi har et problem med masseturisme enkelte steder på enkelte tider af året, og det er stort set knyttet til krydstogter«, siger NHO's direktør, Kristin Krohn Devold, i norsk TV 2 søndag aften. Hun mener, at masseturisme vil gøre norske byers omdømme dårligere. Hun frygter tilstande som i Venedig i Italien og Barcelona i Spanien. Her er lokale blevet rigtig trætte af for mange turister, som fylder meget, slider på infrastruktur og forandrer lokalmiljøet. Lokale får nedsat livskvalitet Begrebet masseturisme beskriver destinationer, der til tider er pakket så tæt med turister, at de lokale får nedsat deres livskvalitet, mens turisterne får dårlige rejseoplevelser. Desuden, siger NHO-direktøren, lægger krydstogtturister ikke nok penge i Norge. »Andre, der er kommet kørende langvejs fra for at bo en uge på hotel, lægger mange penge. Men de kan næsten ikke komme frem på grund af krydstogtturisterne«, siger Devold. De seneste syv år er antallet af krydstogtturister, der går i land i norske havne, øget med næsten 1,5 millioner mennesker, eller godt 56 procent. Ifølge Cruise Norway ventes det, at fire millioner krydstogtturister besøger Norge i år. De mest populære havne for krydstogtturister er Bergen, Geiranger, Stavanger, Ålesund, Flåm, Romsdalsfjorden, Tromsø, Nordfjord, Nordkapp og Oslo. ritzau