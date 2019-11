Få luksus til lavpris på en togrundrejse i Tjekkiet

FOR ABONNENTER

Tjekkiske jernbaner er en oplevelse af de sjældne og en langt bedre måde at udforske Tjekkiet på end at køre i bil på ofte overfyldte tjekkiske veje. I toget læner man sig tilbage i sin airkonditionerede togvogn og nyder naturen glide forbi. I Tjekkiet endda suppleret med gratis kaffe og mulighed for at købe kage og mange andre lækkerier til meget lave priser.