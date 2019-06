Byliv, strandliv, dyreliv: Få inspiration til din kommende rejse med ugens 12 bedste læserfotos

Fakta

Sådan deltager du i konkurrencen

Fra søndag 30. juni og sommeren over sætter vi fokus på bæredygtige rejser: cykelturen på Bornholm eller togturen til Stockholm, den økologiske middag af lokale råvarer, gåturen med en naturvejleder eller indsamling af skrald på stranden.

Send os dit bedste ’grønne’ billede med en kort beskrivelse af motivet (maks. 100 tegn) til guide@pol.dk, eller ’tag’ det på Instagram med #politiken_baeredygtig_rejse. Så deltager du i konkurrencen om en overnatning for to på et Green Key-mærket hotel i Danmark. Se oversigten over de bæredygtige hoteller, du kan vinde et ophold på, på Green Keys hjemmeside her.

Ugens vinder: Kirsten Lykke Hansen

